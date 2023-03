Come scrivere per il web: tre esperti raccontano i loro trucchi del mestiere

Torna la scuola di scrittura di Fondazione Pordenonelegge, come sempre in primavera declinata in chiave digitale: “Immagine, sentimenti, strategia” sarà il filo rosso dell’edizione 2023 di “Scrivere per il web”, il corso coordinato dallo scrittore Alberto Garlini, per raccontare i libri e il proprio sentire intorno alla letteratura, in rete e sui social.

Dal 28 marzo al 4 aprile sono in vista tre lezioni d’autore affidate a docenti d’eccezione: Petunia Ollister, una delle maggiori influencer italiane e grande innovatrice; Matteo Bussola, scrittore amato dal pubblico per la sua straordinaria capacità di entrare nei sentimenti propri e collettivi; e il social media strategist Enrico Marchetto, docente di Strategie digitali e Marketing manager.

Tre lezioni di un’ora e mezza ciascuna, nella fascia serale dalle 19.30 su piattaforma zoom, «perché – spiega Alberto Garlini – se un tempo si leggevano le recensioni di un libro sulla carta stampata, oggi ci informiamo sulle novità editoriali leggendo i post del blogger preferito, con il quale si è instaurato un rapporto di fiducia».

Ecco dunque le tre lezioni di “Scrivere per il web” 2023: Petunia Ollister con Il libro nei social: tante parole, una sola immagine spiegherà, martedì 28 marzo, quali sono i punti di forza di una immagine che sa valorizzare i libri. Come sintetizzare tante parole, tante pagine e tanto contenuto, quello di un intero romanzo, in una sola immagine.

Seconda tappa, giovedì 30 marzo con Matteo Bussola, sul tema Sentimenti e social: come scrivere un contenuto che muove empatia. L’esperienza di un grande comunicatore ci guiderà nella rappresentazione dei nostri sentimenti, aiutandoci anche a gestire la proverbiale litigiosità social.

Martedì 4 aprile, infine, con Enrico Marchetto esperto delle dinamiche di promozione all’interno delle piattaforme social, ci chiederemo: abbiamo un contenuto: come promuoverlo?

L’aiuto per costruire una strategia efficace in equilibrio tra il valore del contenuto che stiamo comunicando e l’esigenza di raggiungere il maggior pubblico possibile.

Iscrizioni aperte, fino ad esaurimento dei posti disponibili, registrandosi al sito www.pordenonelegge.it.