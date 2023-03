La Filologica lancia un appello per il futuro: creare una federazione di tutte le associazioni

“Una “federazione” delle associazioni e degli istituti culturali friulani, che possa esprimere una posizione unitaria sul tema dell’identità friulana e della sua difesa” questa è la proposta che è stata lanciata dal presidente della Società Filologica Friulana, Federico Vicario, nel corso dell’assemblea dei soci dello storico sodalizio friulano che si è svolta a Udine.

Nel corso della riunione sono state presentati ai soci le attività realizzate dal Sodalizio nel 2022, nonché di quelle in programma per l’anno in corso.

L’attività dello storico sodalizio friulano, che ha superato i cento anni di storia, non si è fermata con la pandemia, anzi, ha saputo riprogrammare la propria proposta culturale che è cresciuta anno dopo anno in qualità e, lo dimostrano i numeri, in quantità: nella partecipazione del pubblico agli eventi, nello sviluppo di progettualità, nell’attività formativa, nell’editoria e nella produzione di materiali digitali, rendendo la Filologica un punto di riferimento sempre più forte e centrale capace di tenere saldo e unito il mondo della cultura friulana.

Nella sua relazione morale il presidente, Federico Vicario, ha ricordato che «le ragioni dell’autonomia, concetto che è sulla bocca di tutti, e della difesa di tale autonomia sono proprio il riconoscimento e la valorizzazione dell’identità del territorio.

I friulani – ha ricordato Vicario – devono ragionare con la propria testa, senza aspettare e nemmeno accettare che la strada venga loro indicata da altri che propongono i propri modelli, in un tempo in cui, tra l’altro, non si possono chiudere gli occhi davanti al drastico calo demografico».

Un forte appello al mondo politico, al nuovo governo regionale che uscirà dalle prossime elezioni regionali, perché sappia dare la giusta attenzione a questi temi, perché azioni come quelle cha la Filologica porta avanti con progetti di innovazione per la fruizione del patrimonio culturale, materiali e immateriale, sono proprio quelli che permettono la “restituzione” del patrimonio culturale, storico e identitario alla comunità friulana.

L’assemblea è proseguita con l’illustrazione della ricca serie di attività che la Filologica ha realizzato nel 2022, dalla biblioteca sociale con il continuo arricchimento dei cataloghi digitali (in particolare il portale delle riviste friulane, i fondi fotografici, i documentari etnografici del fondo Ciceri Pellis recentemente restaurati e disponibili on line sul sito filologicafriulana.it) ai corsi di lingua e cultura friulana, in presenza e online, alle attività per la scuola friulana realizzate dal Centro regionale di Documentazione Ricerca e Sperimentazione Didattica per la Scuola Friulana - Docuscuele.

L’assemblea di quest’anno è stata anche l’occasione per presentare ai soci le novità legate all’applicazione della normativa sul Terzo Settore: quest’anno è stato redatto anche il Bilancio sociale, uno strumento fondamentale per la “rendicontazione” non solo economica delle attività della Società.

Sono state infine presentate le attività previste nel 2023: la Settimana della Cultura Friulana, in programma dal 18 al 28 maggio che si concluderà con la tradizionale “Fraie de Vierte” a Prepotto, il 15 ottobre l’appuntamento sarà a Montereale Valcellina con il Congresso Sociale, che giunge alla centesima edizione, mentre a Gorizia in autunno è previsto il convegno “I 150 anni dei Saggi Ladini.

Il pensiero di Graziadio Isaia Ascoli tra storia e attualità”, primo di una serie di appuntamenti convegnistici nel Goriziano in preparazione alla Capitale Europea della Cultura 2025.