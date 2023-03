Il film di Locatelli girato a Grado: «Un viaggio fisico e spirituale»

A 4 anni da Isabelle, Mirko Locatelli torna sul grande schermo con “La memoria del mondo”: un viaggio fisico e spirituale interamente girato a Grado, sostenuto dalla Fvg Film Commission e interpretato da Fabrizio Falco, Maurizio Soldà, Fabrizio Calfapietra. Il regista presenterà il film al pubblico del Visionario, giovedì 9 alle 20, quindi si sposterà a Pordenone, domenica 12 marzo alle 16.15, per incontrare il pubblico di Cinemazero.

Adrien, studioso d’arte e biografo dell’artista Ernst Bollinger, segue il maestro durante l’allestimento della sua nuova mostra. Immersi nell’atmosfera rarefatta di una laguna invernale, i due uomini e il giovane barcaiolo Giulio condivideranno l’esperienza di un pellegrinaggio laico alla ricerca di una donna scomparsa, la moglie di Bollinger, ritrovandosi ad esplorare territori interiori inaspettati e a riconoscersi figli di una memoria comune…

«Nel film – spiega Locatelli – tutto è in equilibrio, gli ambienti sono evocativi di un tempo perduto, luoghi dimenticati dall’uomo come simboli di un’antica civiltà, appannati, scoloriti: ogni luogo è un’idea di luogo, ogni stanza un’idea di stanza, scarnificati dal superfluo perché i personaggi possano manifestarsi come idoli.

Corpi, barche, case, isole sospese sull’acqua e avvolte nella nebbia; oggetti, persone e animali sono concepiti come visioni fantastiche che emergono dalle brume come ricordi lontani. Giulio, Adrien e Ernst sono corpo, parola e simbolo, una trinità pagana votata alla trasfigurazione, alla metamorfosi, tutti padri di un unico mondo e figli di un antenato comune».

Nato a Milano nel 1974, Mirko Locatelli esordisce nel 2008 con Il primo giorno d’inverno, con cui partecipa alla 65ª Mostra Internazionale del Cinema di Venezia. Nel 2013 è cofondatore della Strani Film, con cui produce il suo secondo lungometraggio Corpi estranei (presentato in concorso al Festival Internazionale del Film di Roma). Con il suo terzo film, Isabelle, nel 2018 riceve il premio per la miglior sceneggiatura al Montreal World Film Festival (assieme a Giuditta Tarantelli). Nel 2022 “La memoria del mondo” viene presentato in anteprima mondiale al 40° Torino Film Festival.

