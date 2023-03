La guerra in Ucraina, Kramer: «L’Occidente in passato ha tollerato le invasioni russe»

La storia come strumento di lettura del nostro tempo, la Guerra fredda come antefatto per i conflitti di oggi, in Europa e nel mondo. Ieri, in Castello a Udine, Salone del Parlamento, il primo incontro del Forum internazionale promosso da Friuli Storia con gli Atenei di Udine e Harvard. «Il Salone del Parlamento indica una democrazia antica – ha commentato in apertura il sindaco di Udine, Pietro Fontanini –. Il tema di oggi ha toccato la nostra Terra. Abbiamo sopportato e supportato il peso della Cortina di ferro, questo ha significato per il Friuli anche il sottosviluppo. Con la caduta del Muro di Berlino siamo tornati ad essere terra di incontro di popoli».

A introdurre gli ospiti, Hope M. Harrison e Mark Hammer, lo storico dell’Università di Udine e direttore scientifico del Forum Tommaso Piffer: «La tre giorni di Udine e Gorizia apre uno sguardo retrospettivo sulle Terre di confine nell’Europa centro-orientale, ma anche nella vasta area eurasiatica, e va alle radici dei conflitti che stiamo attraversando. Siamo lieti che questa iniziativa ponga le basi per una relazione autentica di collaborazione e che sigli la nuova partnership fra Friuli Storia, le Università di Udine e quella di Harvard, con il suo Centro Studi sulla Guerra fredda. Con questo progetto il territorio si candida quale capitale della storia contemporanea a livello internazionale».

Poi la lectio “Terre di confine: dalla Guerra fredda ai conflitti del nostro tempo”, uno sguardo retrospettivo per proiettare la storia sui drammatici accadimenti di questi mesi, dello storico e analista Mark Kramer, direttore del Centro Studi sulla Guerra fredda di Harvard University: «L’importanza dei confini non fu mai tanto evidente come durante la Guerra fredda. I confini possono diventare normalizzati dopo una demilitarizzazione ma possono essere brutali in caso di militarizzazione.

Possiamo domandarci se le incursioni russe in Ucraina nel 2014 e nel 2022 si sarebbero potute evitare qualora i governi occidentali avessero risposto in modo più deciso e coerente alle ripetute violazioni dei confini dei Paesi vicini da parte della Russia a partire dai primi anni ’90. Intenzionalmente o inavvertitamente, dopo il 1991 i leader occidentali hanno dato l’impressione di considerare le ex repubbliche sovietiche come parte di una sfera di influenza russa, approccio che ha dato adito a un “azzardo morale” che premia i cattivi comportamenti. I russi hanno pensato di poter violare i confini vicini». Nella seconda parte dell’incontro il contributo di Hope Harrison (Storia e affari internazionali alla George Washington University): «Per tante persone che non possono entrare liberamente in un altro Paese, il confine è legato ai sogni di una vita che potrebbero avere al di là del confine. Per chi vuole fuggire, i sogni spingono le persone in situazioni pericolose. Per chi rimane il confine diventa uno stile di vita. In Germania si parlava di malattia del Muro. Credo che ricordare i confini e mantenere dei pezzi del Muro e della Cortina sia importante per mantenere la memoria».