Musica ed eventi: cosa fare in Friuli nel week-end

Concerti, spettacoli, presentazioni. Vi segnaliamo alcuni tra i molti appuntamenti del secondo fine settimana di marzo:

Northern Lights, tema del concerto che vedrà protagonista Alfredo Zamarra, prima viola dell’orchestra del Teatro La Fenice di Venezia, con l’Orchestra giovanile Filarmonici Friulani diretta dal giovane maestro Alessandro Arnoldo. Oggi, sabato 11, alle 20.45, Salone del Parlamento del Castello di Udine.

Ultimo appuntamento al Teatro Candoni di Tolmezzo con Piccolipalchi, la rassegna teatrale per le famiglie curata dall’Ente Regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia. Domani (domenica 12 marzo), alle 17, la compagnia Tam Teatromusica presenta lo spettacolo “Verso Klee. Un occhio vede, l’altro sente”, dedicato ai bambini dai 5 anni.

Oggi pomeriggio, sabato 11, il ciclo Piccoli Visionari continua con la proiezione, al Visionario di Udine, alle 15, del divertente La fata combinaguai! Al termine del film una golosa merenda .

Secondo appuntamento de “Il giardino dei libri”, il nuovo percorso inserito nello storico appuntamento fieristico “Ortogiardino”. Oggi ( Sabato 11 marzo), nello Spazio Confartigianato Pordenone del Padiglione 5 di Pordenone Fiere, alle 17, protagonista il green designer Andrea Mati, autore del saggio “Salvarsi con il verde. La rivoluzione del metro quadro vegetale” (Giunti), che presenterà in dialogo con Valentina Gasparet.

Nella stagione dell’Ertsegnaliamo Oblivion Rhapsody. I cinque “madrigalisti moderni” saranno in scena domani (domenica 12 marzo), alle 20.45 all’Auditorium Polifunzionale di Talmassons. Corrado Tedeschi e Martina Colombari sono in scena con Montagne russe, oggi ( 11 marzo) alle 21, al Teatro Italia di Pontebba e domani (domenica 12 marzo) alle ore 20.45 all’Auditorium Centro Civico di San Vito al Tagliamento. Giobbe Covatta è protagonista di Scoop, sottotitolo Donna Sapiens, monologo che andrà in scena al TeatrOrsaria di Permariacco, oggi (sabato 11 marzo) alle 20.45.

Proseguono gli appuntamenti della terza edizione di “Dimmi. Le donne raccontano”: o Oggi, sabato, alle 18, la libreria Friuli di Udine ospiterà l’incontro “Il tempo del noi” con la sociologa e counselor Fabrizia Iervese.

Entra nel vivo l’edizione numero 17 di San Vito Jazz. Oggi, sabato 11, alle 20.45 all’Auditorium Centro Civico di San Vito al Tagliamento arriveranno Antonello Salis (pianoforte e fisarmonica) e Simone Zanchini (fisarmonica). San Vito Jazz proseguirà sabato 18 marzo con Rosa Brunello, contrabbassista veneta, tra i più interessanti talenti della scena jazzistica nazionale, e il suo progetto Sounds like Freedom. L’ultimo appuntamento in cartellone, sabato 25 marzo, avrà per protagonista Ben LaMar Gay con il suo quartetto, un’originale miscela di blues, gospel, funk, soul, elettronica e tecno-tribalismo.

Si conclude domani, domenica 12, al Teatro Nuovo Giovanni da Udine, la rassegna Teatro Bambino. In scena, con inizio come di consueto alle 17, Sapiens, uno spettacolo di Principio Attivo Teatro. Lo spettacolo è per i bambini dagli otto anni.

Si chiude domani, domenica, con un recital per fisarmonica, la 46esima edizione di Musicainsieme. Alle 11 nell’Auditorium Zanussi della Casa dello Studente di Pordenone, protagonista sarà il giovane musicista serbo, già pluripremiato, Stefan Projović.

Dopo il successo al Palamostre di Udine nel ventennale della scomparsa di Giorgio Gaber, torna la band emiliana Flexus per un concerto su “La Buona Novella” di De André: appuntamento a Buttrio, al Palafeste, domani domenica 12 alle 17.30, a ingresso libero.Concerto voluto dal Comune di Buttrio in collaborazione con il Folk Club in occasione della “Giornata internazionale della Donna”

Infine domani, domenica 12, alle 18 al Museo Carnico di Tolmezzo al grancoda Fazioli, la pluripremiata pianista Rosangela Flotta eseguirà un raffinato programma, ad ingresso gratuito fino ad esaurimento posti, con diversi inediti. “Notturni”, “Romanze” e “Serenate”, facendo dialogare il celebre compositore irlandese John Field, padre della forma pianistica poi esaltata da Chopin, con diversi compositori sloveni dell’Otto-Novecento.