Udine Design Week si svela: 24 mostre nei musei e in città

Tra locale e globale, e sullo sfondo idee sulla sostenibilità e sul senso del design. Sono questi i temi con cui la Udine Design Week 23 si confronta in questi giorni attraverso una serie di iniziative che mostrano in città, la migliore creatività italiana.

Grandi designer che operano a livello internazionale come Giulio Iacchetti e Denis Santachiara sono infatti arrivati a Udine per parlarne.

Una giovanissima maker, Luisa Carnevale Baraglia ha rimarcato la funzione sociale del design e offerto una visione di come si possa evolvere.

Ben ventiquattro le mostre in giro fuori e dentro i Civici Musei, settanta designer e pensatori coinvolti, sei scuole chiamate alla realizzazione di manufatti di livello altissimo grazie alla collaborazione con professionisti del design di prodotto, moda, comunicazione per far emergere un concetto espresso e condiviso da Anna Lombardi, presidente del Museo virtuale del Design del Friuli Venezia Giulia (MuDeFri) e ideatrice della rassegna: «Il design è fattore educativo e di cambiamento di cui può beneficiare l’intera società. Riconoscere e stimolare la creatività dei giovani nei confronti degli oggetti di uso quotidiano, puntare al valore delle cose che ci circondano, raccontare le storie che ci sono dietro un prodotto: chi lo ha pensato, come è stato realizzato, perché lo troviamo dentro quel negozio. In questa direzione vanno i nostri sforzi».

Tema dell’edizione è “Dimensione Interspazio”. «Dimensione” – approfondisce Lombardi - per rimanere in ambito design/architettura, dove questa parola desta subito il senso del rapporto tra l’uomo e le cose; “interspazio” per indicare qualcosa che sta “tra”, tra ieri e domani, tra reale e virtuale, tra cielo e terra, tra immaginazione e realtà, ma anche dimensione internazionale per la notorietà degli interlocutori invitati a partecipare a Udine Design Week».

Cuore di Udine Design Week, che ricordiamo si conclude il 16 marzo, Le Gallerie del Progetto e Corte di Palazzo Morpurgo Valvason, (via Savorgnana, 12. Aperto mercoledì, giovedì 9.30 - 12.30 / venerdì, sabato, domenica 16 - 19), con le mostre delle scuole dove si possono vedere gli sgabelli di Giulio Iacchetti, Matteo Ragni, Paolo Ulian, Denis Santachiara, Marta Laudani, Lorenzo Damiani. Melarias Contemporanea, (via Girardini, 20. Aperto da lunedì a sabato 16 – 19), con la mostra 8storie di design. Enrico Franzolini. ArtStudio2 OlgaDanelone (in via Valussi, 32. Aperto venerdì 17-19; sabato 10.30-12.30 e domenica 10.30-12.30), con la mostra Olio&Design e le oliere Opasis e Elaios di Enzo Mari e Liliana Bonomi per Zani&Zani e Serafino Zani, Famiglia Oliva di Astrid Luglio per Eleit.it, Filare di Olipac, Sky di Sambonet, le collezioni di Corrado Dotti e Anna Perugini per Ichendorf Milano. Galleria La Loggia, (piazza Libertà, aperto venerdì e sabato 17.30-19.30 e domenica 11.30-13) per Spazi, Libri d’artista. Mentre sono sempre visibili, nelle vetrine della città, ventuno le realtà coinvolte, gli oggetti.