Favino è Amore: «Credo nel cinema che ha la capacità di portarci altrove»

A oggi ha vinto tre David di Donatello, diversi Nastri D’Argento, due Globi d’oro, tre Ciak d’oro e una Coppa Volpi alla Mostra del Cinema di Venezia. Pierfrancesco Favino, probabilmente il migliore attore in circolazione in Italia e tra i primi in Europa, sarà oggi a Udine e a Pordenone con Andrea Di Stefano regista del film L’ultima notte di Amore. Ecco cosa ci ha anticipato l’attore romano a proposito del suo personaggio, Franco Amore e della sceneggiatura.

Il suo è un ritorno.

«Sono molto contento di venire a Udine a presentare il film. Sono stato io ad insistere. Alcuni anni fa ero già venuto da voi, in teatro, con lo spettacolo “Servo per due”. Andrea Di Stefano ha scritto una sceneggiatura bellissima e ho pensato se il film viene fuori come è scritto…Il personaggio è molto chiaro. Ho sempre spinto perché fosse estremamente italiano, lontano dal poliziotto supereroe. Franco Amore è una persona comune, uno di quei poliziotti che possiamo incontrare nei commissariati quando andiamo a rinnovare il passaporto. È un uomo normale che si ritrova in una condizione eccezionale, un uomo onesto, che per tutta la sua esistenza è stato fedele a se stesso, al suo modo di vivere la professione e la vita, ligio alle regole. Uno che ha sempre fatto il suo dovere».

Il film, un vero poliziesco ambientato di notte cui si respirano le atmosfere di certi indimenticabili “polar”, genere che forse noi abbiamo lasciato negli ultimi anni nelle mani di altre cinematografie, è girato in una Milano non più “da bere”.

«Il film inizia con un’inquadratura della città dall’alto, una Milano fotografata nella sua lucentezza ma anche nei suoi livelli più profondi. Amo molto Milano e in questo film la si vede in una dimensione molto diversa dal solito. Per questo film non c’era un’altra città possibile».

Ricorda qualche momento della lavorazione più difficile o più esaltante di altri?

«Quando ti stai sfidando spesso le due cose coincidono, la linea di tensione è viva e sottile. Il cuore del film è rappresentato dalle sequenze ambientate di notte su una tangenziale in cui è avvenuta una sparatoria mortale. Il film è girato in pellicola e non ci sono effetti digitali, tutto è reale, anche le esplosioni. Le immagini riprese dall’altro dagli elicotteri e non dai droni. È un film come si faceva qualche tempo fa. Abbiamo girato tra le auto che sfrecciavano. Ritrovare quelle dinamiche per cui devi ottimizzare i tempi tra l’azione! e lo stop! per me ha significato tornare a certi momenti particolari di performance che non vedevo da anni. Ha richiesto un forte impegno da un punto di vista mentale, sempre accompagnato però da un’adesione totale ed entusiasta al progetto, ai personaggi e alla storia».

Lei è un attore che ha anche una voce autorevole e ci sta abituando ad alcune riflessioni sul mestiere dell’attore in Italia. Come si fa a far tornare la gente al cinema secondo lei?

«Sono fiducioso che le persone torneranno a considerare il cinema come un luogo in cui ci si prende del tempo per sé. Io mi sto impegnando per fare dei film per cui valga la pena uscire di casa, da vedere in sale accoglienti. Cerco di tenere duro perché credo nella capacità del cinema di portarci altrove».

Cinema e televisione. Ormai lei è una vera star. Possiamo sperare di rivederla anche a teatro?

«Teatro è casa, per me. Ho molti progetti in mente. Ma ancora non riesco a darle un titolo».