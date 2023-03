Storia di vino e di identità: figure reali e leggendarie nel romanzo di Bellotto

Non poteva che essere Di terra e di vino (Edizioni Biblioteca dell’Immagine) il primo romanzo di Matteo Bellotto, lo scrittore filosofo, con un passato da oste e un presente di studi che, da tempo, traboccano d’identità da mordere in un grappolo d’uva. Sarà presentato venerdì 17 marzo alle 18 alla Libreria Moderna Udinese.

Insieme all’autore, l’editore Massimiliano Santarossa e Mauro Missana, direttore di Radio Onde Furlane.

È la storia di un ritorno, accolto da uno schiaffo, che diventa appuntamento con la verità, in una scrittura circolare e metaforica, animata da personaggi dai nomi parlanti, evocativi, figli di una terra narrata senza filtri e senza sconti. Ma andiamo per ordine, insieme all’autore Bellotto.

Perché è dedicato a “nône” Angela e a “nône” Noemi?

«Erano sempre gioiose. Dalla nonna paterna andavo a pranzo finché ho iniziato l’università, mentre quella materna viveva accanto a me. Mi hanno sempre parlato in friulano, mi hanno sempre incoraggiato a fare ciò che mi piaceva, a essere libero».

«Uno schiaffo potentissimo… Era il Friuli che mi dava il bentornato a casa». Il protagonista, voce narrante, rientra a Turcli, metafora del torchio, della «pressione esercitata dai paesi sulle anime». In che senso?

«Ritorno, scrittura circolare, che deriva dalla filosofia, in cui il lettore vorrebbe entrare per dire ai personaggi come stanno veramente le cose, ma non è possibile. Ogni figura ha il suo lato oscuro, è odiosa nei suoi difetti che sono però garanzia di verità, in cui il giudizio dell’autore è sospeso.

La scrittura torna sugli stessi concetti, in cui a cambiare però sono i punti di vista. Il Friuli chiede tanto prima di dare, esercita una pressione. Chiede di estrarre l’onestà spesso nascosta. Bisogna accettare di essere torchiati per tirare fuori il bello, il succo, il vino».

Zio Baldo diceva che «il vino è l’anima della terra». E dagli umori di questa il cieco Boga lo riconosce e lo versa. Siamo al cuore del titolo del romanzo che culmina in quel «Io sono la terra»?

«Sono tutti personaggi esistiti. Il cieco Boga si ispira a un oste che nella realtà versa il vino mettendo il dito nel bicchiere. Ho voluto creare il mio Tiresia, il cieco che vede attraverso il vino, figura leggendaria. Un racconto onesto del vino non sta nell’etichetta ma nell’uva. Dare voce all’uva è raccontare l’unicità, l’identità, la territorialità. Noi stessi siamo più figli della terra che dei nostri genitori».

Leggiamo che «il Friuli si è ucciso quando ha smesso di credere di avere una storia da raccontare». Nel romanzo c’è anche metaletteratura. A cosa servono le storie?

«Concepisco la letteratura come necessità e non come intrattenimento. È necessario rendere uno specchio della realtà, affinché resti. Bisogna guardare in faccia le cose. La retorica che tenta di promuove questa terra ci distoglie da ciò che è, nel bene e nel male. Così è la scena dello zio morto con accanto la pistola con cui si uccideva il maiale. Metafora del Friuli: ogni volta che provi a ridere, o ti ammazzi o c’è qualcuno che ti uccide».

«Bisogna saper recitare molto bene per dire la verità». C’è anche l’oste Ugo Vittorio (nome parlante), «la coscienza silenziosa dei miserabili» che recita dietro il bancone…

«È Victor Hugo. Mi sono divertito a giocare con i nomi parlanti. Entrando in bar si è costretti a togliere la maschera. Tutti noi in fondo siamo personaggi. La letteratura svela e mette a nudo questo teatro quotidiano e lo cristallizza, lo fissa sulla pagina. Per sognare devi essere sveglio. Per rendere vero un personaggio bisogna mentire, annullarsi fino ad entrare in un’altra anima, mostrandola per ciò che è. Il mio romanzo è spietato e gentile. Non fa sconti ma nello stesso tempo non giudica».