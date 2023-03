Terre fra Aquileia e Illirico: l’incontro di genti e culture alle radici dell’Europa

Ricomporre il crogiolo storico ed etnico che nella Tarda Antichità plasmò l’area dei Balcani occidentali, compresa l’odierna Slovenia, interessando l’Italia settentrionale e Aquileia, la sua porta orientale.

Questo il filo conduttore del libro di Rajko Bratož Scontri e incontri di popoli fra Aquileia e Illirico nel Tardo Antico, edito da Forum nella collana “Studi e ricerche” dell’Istituto Pio Paschini per la storia della Chiesa in Friuli, che sarà presentato mercoledì 15 marzo, nella sala Paolino d’Aquileia a Udine.

Il volume, partendo dalle vicende che portarono nella tarda antichità all’insediamento degli Sloveni nell’odierno territorio, estende l’interesse a un’area molto più vasta, che va dall’Italia all’Illirico, e vede emergere il ruolo di Aquileia dal punto di vista politico, militare, economico e religioso.

Uno degli aspetti più significativi di questo periodo, che viene ampiamente approfondito nel volume, riguarda gli inizi del Cristianesimo e i suoi sviluppi fino ai primi del V secolo, come pure l’organizzazione ecclesiastica dalla metà del V alla fine del VI secolo con l’affermazione in questo contesto della sede aquileiese e gli esordi di una nuova fase dell’evangelizzazione.

Ne parliamo con Cesare Scalon, presidente dell’Istituto Pio Paschini per la storia della Chiesa in Friuli e autore della presentazione del volume.

Professor Scalon, è un’opera imponente. Quali i principali contributi per la conoscenza delle tradizioni culturali alle radici dell’Europa?

«Si tratta del primo tentativo di elaborare una sintesi storica di quest’area, non solo dal punto di vista politico-militare e dell’organizzazione amministrativa, ma anche dal punto di vista socio-economico. Di grande interesse anche i due capitoli dedicati agli sviluppi del cristianesimo fino agli inizi del V secolo e allo sviluppo dell’istituzione ecclesiastica dalla metà del V alla fine del VI secolo, dove si parla della formazione della Chiesa metropolitica di Aquileia, dello scisma dei Tre capitoli e dell’origine del Patriarcato, della divisione del Patriarcato fra Aquileia e Grado dopo la morte del patriarca Severo. Va segnalato in questa ricerca il metodo interdisciplinare seguito dall’autore che integra i dati (spesso molto scarsi) forniti dalle fonti letterarie con i risultati delle ricerche archeologiche epigrafiche e numismatiche».

Com’è nato l’incontro con Rajko Bratož?

«L’incontro con Bratož risale a parecchi anni fa. L’Istituto Pio Paschini per la storia della Chiesa in Friuli, che ha come suo fine statutario la promozione e la pubblicazione di studi e di ricerche sulla storia della Chiesa in Friuli, con particolare riferimento alle origini della Chiesa di Aquileia. È sembrato quanto mai opportuno proporre al lettore italiano questo lavoro di Rajko Bratož, docente emerito di Storia antica all’Università di Lubiana e da lunghi anni socio del nostro Istituto. L’edizione Scontri e incontri di popoli tra Aquileia e l’Illirico è frutto di un’originale, rinnovata e ampliata ricerca storica che nell’intenzione dell’autore getta luce sulla comune tradizione culturale alle radici dell’Europa. Bratož si è avvalso non solo di un’esaustiva abbondanza di fonti, ma si è riferito anche a un imponente e aggiornato repertorio bibliografico internazionale».

Non è la prima collaborazione?

«No, Bratož è stato anche l’autore del secondo volume della collana: Il cristianesimo aquileiese prima di Costantino fra Aquileia e Poetovio nel 1999. Con il volume Med Italijo in Ilirikon, uscito nel 2014 quale risultato di una vita dedicata alla ricerca storica su questo tema di fondo, si proponeva di offrire un quadro esaustivo delle vicende che hanno coinvolto il territorio sloveno e le regioni contermini nella tarda antichità. L’allargamento dell’interesse alle antiche provincie della Venetia et Histria, Norico mediterraneo, Pannonia e Saunia e in parte alla Dalmatia, se era indispensabile all’autore per ricostruire le vicende del territorio sloveno tra la fine del III secolo e gli inizi dell’VIII, si è rivelato fondamentale anche per la conoscenza del territorio che faceva capo ad Aquileia in questo periodo. Per rendersene conto basta scorrere titoli e sottotitoli dei dieci capitoli di cui è costituito il volume, come pure gli indici dei nomi di luoghi che vedono Aquileia i Italia ai primi posti accanto a Norico, Pannonia e Illirico. L’Istituto Pio Paschini per la storia della Chiesa in Friuli, d’intesa con l’Accademia Slovena di scienze e arti, ha ritenuto che fosse di grande utilità sul piano culturale portare a conoscenza del pubblico italiano questo lavoro dal titolo Scontri e incontri di popoli fra Aquileia e Illirico nel tardo antico. Il volume che ora ha visto la luce non è la semplice traduzione della monografia Med Italijo in Ilirikom che è stata pubblicata da Rajko Bratož nel 2014, ma una nuova edizione rivista e ampliata».

Qual è il prossimo progetto?

«Stiamo lavorando al secondo volume storico artistico, dopo quello dedicato alla chiesa di San Francesco, che si intitolerà La cattedrale di Udine. Storia e architettura tra il Medioevo e il Rinascimento. Uscirà fra la fine di quest’anno e l’inizio del prossimo, sarà arricchito da una parte multimediale. Un’opera interessante che realizzeremo in collaborazione con l’università di Udine Dipartimento studi umanistici, nonché con i Dipartimenti di Storia delle arti dell’ateneo di Bologna e quello dei Beni culturali a Ravenna».