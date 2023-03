Oscar 2023, tutti i vincitori della 95esima edizione

Questi i premi della 95/a edizione degli Oscar consegnati al Dolby Theatre di Los Angeles



Film

EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE di Daniel Kwan, Daniel Scheinert registi e produttori con Jonathan Wang

Attrice

MICHELLE YEOH per Everything Everywhere All at Once

Attore

BRENDAN FRASER per The Whale

Regia

DANIEL KWAN e DANIEL SCHEINERT per Everything Everywhere All at Once

Attrice non protagonista

JAMIE LEE CURTIS per Everything Everywhere All at Once



Attore non protagonista

KE HUY QUAN per Everything Everywhere All at Once

Film internazionale

NIENTE DI NUOVO SUL FRONTE OCCIDENTALE (GERMANIA) di Edward Berger

Documentario

NAVALNY con Daniel Roher, Odessa Rae, Diane Becker, Melanie Miller e Shane Boris

Film d'animazione

PINOCCHIO DI GUILLERMO DEL TORO con Mark Gustafson, Gary Ungar e Alex Bulkley

Montaggio

EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE

Fotografia

NIENTE DI NUOVO SUL FRONTE OCCIDENTALE — James Friend

Colonna sonora

NIENTE DI NUOVO SUL FRONTE OCCIDENTALE - Volker Bertelmann

Canzone originale

NAATU NAATU dal film RRR - musica di M.M. Keeravaani, testi di Chandrabose

Sonoro

TOP GUN: MAVERICK — Mark Weingarten, James H. Mather, Al Nelson, Chris Burdon e Mark Taylor



Sceneggiatura non originale

WOMEN TALKING — Sarah Polley

Sceneggiatura originale

EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE — Daniel Kwan and Daniel Scheinert

Effetti speciali

AVATAR: LA VIA DELL'ACQUA - Joe Letteri, Richard Baneham, Eric Saindon e Daniel Barrett

Scenografia

NIENTE DI NUOVO SUL FRONTE OCCIDENTALE Production design Christian M. Goldbeck, set decoration Ernestine Hipper

Corto d'animazione

IL BAMBINO, LA TALPA, LA VOLPE E IL CAVALLO — Charlie Mackesy e Matthew Freud

Corto documentario

RAGHU IL PICCOLO ELEFANTE a Kartiki Gonsalves e Guneet Monga

Costumi

BLACK PANTHER: WAKANDA FOREVER — Ruth E. Carter

Trucco e acconciatura

THE WHALE — Adrien Morot, Judy Chin e Anne Marie Bradley

Corto live action

AN IRISH GOODBYE — Tom Berkeley e Ross White