Sette gocce di pioggia nella metafora della vita dei Rue de Paradis

I Rue de Paradis ci ricordano che il rock fresco vince quasi sempre su tutto. A distanza di quattro anni dall’uscita del loro ultimo singolo e superando due anni di pandemia, i friulani Rue de Paradis pubblicano, finalmente, il loro nuovo singolo. Si intitola “Seven Drops of Rain” ed è una fusione di stili fra American rock, pop, elettronica e ambient. È forse questa naturale e genuina modalità di miscelazione, in grado di sfruttare magistralmente i cambi fra i diversi stili, la principale efficacia di questo lavoro.

Nel 2019, la band è entrata in studio per produrre nuovi brani inediti, registrati, mixati e masterizzati da Nico Odorico presso gli Angel’s Wings Recording Studios di Mereto di Tomba. Durante il periodo pandemico, hanno sfruttato questa tempistica allungata per creare un suono ricercato e di forte impatto.

In “Seven Drops of Rain”, la metafora della pioggia è usata per simboleggiare la vita come un flusso ininterrotto di avvenimenti che possono essere interpretati in modi differenti in base all’esperienza personale. Il brano invita quindi all’autoriflessione come mezzo per comprendere meglio le situazioni personali e i propri mondi interiori.

Il video musicale dei Rue de Paradis, diretto da Matteo Turco e con Katia Bagriy come bodypainter, utilizza l’animazione in computer grafica, il bodypainting e la rappresentazione di uno sciamano, ispirato ad alcune culture antiche, per rappresentare visivamente il messaggio della canzone. Lo sciamano assume una veste moderna, simboleggiando un viaggio interiore di consapevolezza. La trasformazione tramite make-up, raffigura i momenti di sviluppo personale. Un video suggestivo che rafforza la profondità della loro musica.

Il singolo “Seven Drops of Rain” è disponibile su tutti i digital store, mentre il video è pubblicato sul canale YouTube dei Rue de Paradis. La band, composta da Raffaele Campeotto alla voce e chitarra, Luca Appolonio alla chitarra, Diego Beltramini al basso e Riccardo Zamolo alla batteria, si prepara a conquistare i cuori di un pubblico sempre più vasto con la loro musica unica e coinvolgente. La loro capacità di esplorare diverse influenze musicali e di creare un suono personale e distintivo, unita alla rappresentazione visiva suggestiva e potente del loro ultimo video, li rende una band da tenere d’occhio.