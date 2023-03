La scintilla rivoluzionaria accesa a Osoppo e in Carnia

Nel 1848 un’ondata di moti popolari scosse l’Europa contro i regimi assolutisti, con la richiesta di assemblee costituenti che garantissero i diritti del cittadino. In Italia il movimento si associò con le rivendicazioni di indipendenza e di unità nazionale che presto si tramutarono in insurrezioni di numerose città, in azioni rivoluzionarie come quelle mazziniane e garibaldine e di guerra del Piemonte contro l’Austria, che si protrassero in diverse fasi fino all’anno seguente.

“La nascita della patria” è uno ampio studio dal punto di vista della storia militare di Renato Agazzi, edito da Gaspari, di cui è appena uscito postumo (l’autore è deceduto l’anno scorso) il terzo volume, che si sofferma in particolare sulle cadute della Repubblica romana e di Venezia.

I due volumi precedenti erano stati pubblicati nel 2015 e 2019.

Come ha scritto Roberto Sandri-Giachino, direttore del Museo del Risorgimento di Torino, «dopo numerosi anni di studi sulle fonti italiane e austriache, Renato Agazzi descrive meticolosamente le numerose battaglie del periodo con un metodo comparativo che permette nuove interpretazioni della strategia e della tattica degli eserciti contrapposti, con una chiara ricostruzione degli scontri». E più oltre: «È una solida e importante opera, oggi punto di riferimento della storia militare della Prima guerra d’indipendenza italiana».

Diamo qui di seguito in sintesi qualche episodio poco conosciuto ricavabile da questo studio e riferito al Friuli. Pier Fortunato Calvi, già ufficiale austriaco passato con gli insorti a comandare i “corpi franchi” aveva bloccato in un primo momento agli austriaci le strade dalla valle del Piave alla Carinzia ed era stato poi costretto a ripiegare in Carnia. Con pochi fornesi e cadorini tenne sotto pressione i nemici dal 24 maggio al 4 giugno 1848.

Dopo aver teso un’imboscata agli austriaci con una batteria di sassi al “Passo della morte” tra Ampezzo e Forni, si era appostato per difendere il Passo della Mauria.

Il generale Welden però aveva chiamato rinforzi da Palmanova con un battaglione di croati e si accingeva ad attaccare da est, mentre altre forze austriache giungevano da sud con una manovra avvolgente. I volontari fornesi abbandonarono l’impresa mentre Calvi con alcuni seguaci riuscì a fuggire.

Tornerà a combattere qualche anno più tardi in Lombardia e Trentino e verrà catturato su delazione dagli austriaci, processato e impiccato come traditore nel 1855.

Il 13 ottobre 1848 si arrendeva il forte di Osoppo. Fin da agosto una delegazione austriaca aveva chiesto la capitolazione, ma il comandante Zannini si era rifiutato dichiarando che avrebbe obbedito solo a Venezia. Dalla città lagunare non arrivarono però i promessi aiuti.

Il 23 settembre gli austriaci attaccarono, ma furono respinti e dovettero ripiegare. Bruciarono le case lungo il perimetro del blocco per scoraggiare la popolazione dal sostenere i difensori del forte. Le stesse fonti austriache riferiscono che i contadini armati appoggiavano gli insorti.

Dopo aver ricevuto rinforzi, il primo ottobre gli austriaci iniziarono i bombardamenti sul forte con mortai, facendo attenzione a non far cadere i proietti all’interno del paese. Il nuovo comandante van der Nüll, abbandonando la tattica intimidatoria, ordinò di distribuire pane agli abitanti, poi le truppe ripresero gli attacchi e riuscirono a irrompere da una delle porte. La municipalità e il parroco innalzarono dal campanile la bandiera bianca, si concordò un armistizio e poi si discussero le condizioni della capitolazione che furono onorevoli.

Si pensi che quasi tutti gli insorti erano stati al servizio dell’Austria e indossavano ancora le divise asburgiche; poterono beneficare dell’amnistia promessa da Radetzky.