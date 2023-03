Valcic racconta 10 anni di fatti e personaggi

Se c’è stato per i friulani un modo di resistere alle avversità è stato quello di guardare avanti, oltre l’orizzonte di un destino apparentemente segnato. Per questo Andrea Valcic ha voluto chiamare “Indenant” la raccolta dei suoi editoriali su “La Patrie dal Friûl”, la storica rivista in lingua friulana di cui è stato a lungo direttore e ora presidente.

Il libro sarà presentato martedì 14 marzo alle 17.30 in sala Aiace a Udine con l’intervento di Francesco Micelli, Erika Adami, Federico Rossi e Diego Navarria.

Tutti esponenti del mondo che guarda all’identità friulana, a cui Valcic ha dedicato dieci anni di articoli, dal 2010 al 2020, selezionati per diventare una bussola per il domani.

Senza sguardi regressivi, senza nostalgie né chiusure, ma anzi con un’attenzione che si volge all’Europa e oltre: “Indenant” non è solo un titolo, è un approccio che mira a sfatare l’equazione “identità=conservazione”, mostrando come i principali spunti di innovazione culturale, sociale ed economica siano sempre venuti da un franco confronto dialettico con le proprie radici (si pensi solo, in poesia, alla linea poetica Pasolini-Cappello).

In un decennio tormentato dal punto di vista politico, Valcic non guarda in faccia a nessuno dei “sorestans” nell’affermare che solo una forte autonomia esercitata fino in fondo può essere garanzia di riscatto per una terra che pare aver smesso di credere in se stessa.

«Non esiste altra via per valorizzare il senso profondo della storia di un popolo – spiega l’autore – che continuare a raccontarla anche quando sembra che tanti vogliano farla passare per una storia di serie B». Avendo come bussola la “strana coppia” pre Bepo Marchet e Felix Marchi (un prete e un anarchico), che nel 1946 dimostrò come l’amor di patria può passare sopra a ogni differenza fondando “La Patrie” come mezzo per risvegliare “l’identità schiacciata dal fascismo”.

Seguendo il loro esempio, come quello di pre Toni Beline, altro profeta non sempre compreso, Valcic denuncia come sia in atto una progressiva erosione della “specialità” del Friuli. I friulani rischiano di fare la fine “dai cunins inte padiele”, schiacciati tra il ruolo di solerti “sentinelle della Patria” italiana e la funzione di docili strumenti della globalizzazione.

Senza dimenticare il ruolo di Trieste, per l’autore motore immobile di una Regione piuttosto sbilanciata che con il marchio “Io Sono Fvg” tenta di omologare le sue componenti in un’ibridazione destinata a fallire in partenza.

Ovunque dirette, le punture di spillo mensili di Valcic sono condite dalla consapevolezza che, per affrontare i mali del mondo, «la soluzione migliore è partire dal cortile di casa: e la nostra casa è grande e si chiama Friuli». L’autore ci fa capire che serve amarla e custodirla al meglio, per lasciarla a chi verrà dopo di noi con l’esempio di chi ha saputo guardare “Indenant”.