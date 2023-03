Dagli Usa arriva Sparks: il viaggio tra folk e jazz di Ludovica Burtone dal Friuli a New York

Già disponibile da marzo in tutte le piattaforme di streaming, e pubblicato dall’etichetta statunitense Outside in Music, “Sparks”, il nuovo disco della friulana Ludovica Burtone (da anni residente negli States) sarà presentato venerdì 17, alle 21, al Caffè Caucig di Udine.

La talentosa violinista friulana in questo progetto discografico è affiancata da ben undici straordinari musicisti. Grazie alla sua poliedrica anima artistica ben riconoscibile nei sei brani di un disco contemporary jazz, fondamentalmente cameristico (con in primo piano un quartetto d’archi), onirico e intimo (jazz ed improvvisazione, ma anche tanto folk e world music), che nasce proprio da un personale viaggio di esplorazione fra le radici friulane e l’esperienza e negli States, proprio con lei abbiamo voluto scambiare un paio di impressioni.

Iniziamo dal titolo: “Sparks”, che già in qualche modo traduce questo tuo viaggio personale tra il Friuli (falischis) e l’esperienza negli States. ..

«Venendo da anni e anni di musica classica, non ho potuto che dedicare ampio spazio al quartetto d’archi, cercando di renderlo il vero protagonista dell’album, supportato dal trio jazz con il pianoforte. Nelle mie composizioni e negli arrangiamenti ho cercato di incorporare elementi del jazz e della musica classica, ma non solo, anche world e di improvvisazione, creando un suono ibrido che rifletta la mia esperienza musicale».

Molti straordinari artisti sono coinvolti in questa sua esperienza discografica: ce ne vuole parlare? In particolare, oltre ad essere un viaggio personale, c’è una vera e propria apertura a più sonorità, che sottendono in qualche modo il suo crescere musicale di donna e artista…

«Ho avuto la fortuna di collaborare con artisti incredibili, a partire dai componenti del quartetto d’archi formato da Fung Chern Hwei (Malesia), Leonor Falcon (Venezuela) e Mariel Roberts (Usa), alla pianista spagnola Marta Sanchez, il bassista Matt Aronoff (Usa) e il batterista Nathan Ellman-Bell (Usa) che avevo inizialmente incontrato a Banff nel 2011.

Poi ci sono gli ospiti. Sami Stevens è una cantante con cui ho iniziato a collaborare appena trasferita a Nyc, voce eclettica e accattivante: mi piace molto come si amalgama il suo timbro con gli archi in “Altrove”.

La sassofonista Melissa Aldana è fenomenale, una delle migliori sulla scena internazionale e suona un assolo pazzesco nel brano “Awakening” . Ci sono inoltre i brasiliani Leandro Pellegrino alla chitarra e Rogerio Boccato alle percussioni nell’unico arrangiamento dell’album, appunto un’afro-samba di Chico Buarque e Joao Bosco intitolata “Sinha”.

Infine sono riuscita ad avere il mio caro amico Roberto Giaquinto in “Incontri” , brano che ha registrato in remoto dall’Italia e che richiama in parte al tango.

Cosa ha in serbo per il futuro?

«Sto cercando di portare “Sparks” in giro! A Nyc avró due occasioni per presentare l’album, una a Brooklyn e l’altra a Manhattan, nei prossimi mesi. Poi l’estate in Europa: saró tra Grecia e Italia, anche a suonare con il mio quartetto d’archi di musica brasiliana O Kwarteto.

Al momento sto lavorando al mio nuovo progetto musicale dal titolo provvisorio “migration tales” . Questa idea è nata dalla mia profonda curiosità verso le storie di donne immigrate a New York City.

Ho immaginato l’album come una sorta di intervista musicale, in cui il mio violino è l’intervistatore e la band risponde alle domande, dando voce e un’identità musicale alle donne di ieri e di oggi.

La mia speranza è che possa trasmettere la bellezza e la ricchezza della diversità culturale al femminile di New York City».