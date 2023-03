Maylis de Kerangal racconta in “Fuga a Est” il viaggio di una coppia verso la speranza

“Quelli vengono da Mosca e non sanno dove vanno. Sono tanti, più di un centinaio, giovani bianchi, anzi pure pallidi, smunti e rapati, braccia venose, sguardo stagnante, torso ingabbiato da una canottiera kaki, calzoni camouflage e slip modello canguro, la catenina religiosa che dondola sul petto, ragazzi come altrettante pareti nei passaggi e nei corridoi, ragazzi seduti e in piedi, stesi sulle cuccette, che lasciano pendere le braccia, i piedi, che lasciano pendere nel vuoto la loro noia rassegnata, sono lì da più di quaranta ore, appiccicati, bloccati dal ritardo del treno, i coscritti”

Comincia così con la descrizione di un gruppo di giovani sul treno della Transiberiana che li porterà ai mesi di addestramento militare nelle dure sperdute terre della Siberia, Fuga a est, il volume di Maylis de Kerangal la cui versione italiana sarà presentata in prima nazionale mercoledì 22, alle 20.45, al Convento di San Francesco a Pordenone nell’ambito di Dedica Festival quest’anno, come noto, focalizzato sulla scrittrice francese.

Una descrizione dettagliata, di una verità che la travalica per arrivare al senso profondo di smarrimento, impotenza, paura, rabbia, frustrazione che quei ragazzi incarnano (e, sebbene il libro sia uscito in Francia già qualche anno fa, è difficile non leggere tra quelle righe il dramma dei tanti ragazzi russi, coscritti a forza, che in questi mesi vengono mandati a morire in Ucraina! ).

Ma qualcuno a quel destino cerca di sottrarsi pur di non passare parte della sua giovinezza tra il freddo siberiano e le violenze di superiori e commilitoni in quel “luogo di messa al bando, segreta gigante del regime zarista prima di diventare paese del gulag. Perimetro proibito, zona senza parola e senza volto. Un buco nero e con la forza della disperazione progetta una fuga”.

È Aliocha, che alla prima sosta del treno cerca di sfuggire a quello che vive come un destino da incubo. Non ce la fa e, ripreso, è rispedito sul treno. Approfitta però dell’occasione che gli si presenta sotto le fattezze di Hèléne, una giovane donna francese con cui risale sul treno e dalla quale ottiene un insperato aiuto.

E tra i due si instaura una sorta di inspiegabile quanto umanissima e fraterna complicità data da quell’essere entrambi in fuga: anche la donna infatti è su quel treno per fuggire da un amore finito, delusa dall’amante russo, conosciuto a Parigi e ora ritornato in patria a dirigere una centrale idroelettrica in Siberia.

Due persone in fuga, verso un ignoto che ha il sapore amaro e dolce insieme di una speranza, di una liberazione.

Il racconto lungo di de Kerangal ha la tensione di un incalzante e avvincente romanzo d’azione, in cui la scelta dei due protagonisti deve fare i conti con la rabbia e l’ottusità del violento graduato responsabile dei giovani coscritti, ma anche con due arcigne ferroviere, spie o angeli custodi?, oltre che con un’umanità chiassosa sfinita dal viaggio affollato che pare non terminare mai.

Un racconto scandito da una narrazione quasi cinematografica in cui le descrizioni dei paesaggi sterminati lungo la Transiberiana disegnano una cornice naturale di calma sospesa e fissata in un tempo infinito che stride con la concitazione da cui sono investiti i diversi personaggi.

E quello della capacità di cogliere con precisione e attenzione dettagli, gesti, è un pregio altissimo del libro di de Karangal, “perché, come dice la scrittrice nella bella intervista di Federica Manzon che apre la monografia di Dedica, la descrizione è durata, è aspettare che la parola esatta arrivi, è ascolto, è lasciare che il perturbante attacchi la vita e metta in moto l’immaginario di un mondo interiore...

Per affermare l’immaginazione come facoltà della conoscenza e la letteratura come un’iniziazione al mondo... contro la massificazione dell’immaginario e la standardizzazione del linguaggio, in poche parole contro l’indifferenza verso la vita”.

Davvero un libro da leggere tutto d’un fiato, questo Fuga a est, che conferma, qualora ce ne fosse stato bisogno, il talento prezioso di questa narratrice che sa cogliere nelle pieghe del presente sensi e urgenze che riguardano anche le nostre fragili interiorità.