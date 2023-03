I ritratti di Stefano Missio approdano al Pompidou di Parigi

In vent’anni di carriera ha incontrato 250 registi e tra pochi giorni i suoi scatti saranno in mostra al Centro Pompidou a Parigi.

L’udinese Stefano Missio realizza così il sogno che era “in cima ai miei desideri”, attraverso una mostra “45 foto di Stefano Missio” e un libro “Le mie stelle – 45 cineasti del reale” (Cineteca di Bologna).

Missio che ha studiato cinema alla Sorbona di Parigi e si è diplomato al Centro sperimentale di cinematografia di Roma, documentarista e fotografo fa risalire all’infanzia, ai racconti della nonna legati alla storia del Friuli, il desiderio che sta alla base della sua professione: mettere al sicuro l’immateriale.

«La mia infanzia è stata costellata da racconti della mia famiglia. In queste narrazioni, la microstoria inevitabilmente si incrociava con la Grande Storia.

Il Friuli, dove sono nato, è stato per secoli terra cerniera tra civiltà e popoli differenti e teatro di dolorose guerre.

Affascinato dai racconti che coinvolgevano la mia famiglia, sia quella paterna che materna, provai qualche volta ad interrogare i miei genitori, ma capii che poco sapevano di queste vicende.

Lì capii l’urgenza di fissare i racconti, di salvare un patrimonio immateriale famigliare dall’oblio».

«Anni più tardi – prosegue il fotografo friulano – avvertii questa stessa urgenza quando ero uno dei sei allievi della scuola di cinema di Roma e feci l’impossibile per realizzare un documentario su un film di Joris Ivens censurato e scomparso perché parlava di argomenti scomodi.

Ancora una volta provai il bisogno di fissare una ricchezza di sapere che è in pericolo, che sta per perdersi. E di fissarla su un supporto, pellicola o nastro o file che sia.

«Il progetto che ora mi è stato chiesto per il Pompidou è iniziato molti anni fa quando ho cominciato a fotografare dei colleghi e dei cineasti di cui amavo particolarmente il lavoro – racconta il professionista udinese– . Più tardi, ho sentito il bisogno di non autolimitarmi al mio Paese.

Il risultato alla fine è meraviglioso: ti sembra di lottare contro il tempo, di poterlo ricostruire in uno spazio tuo, di abbracciarlo un po’ tutto e di far stare insieme registi che forse non si sono incontrati mai».

La mostra di Missio celebra i 45 anni del Festival “Cinema du rèel”, fondato da Jean Rouch. «Le fotografie – conclude – sono inedite e mai viste prima in pubblico, editate nel libro che non è un catalogo ma un approfondimento alla mostra.

Sono state incorniciate a Udine, da Gianni Contin (punto di riferimento di grandi nomi della fotografia friulani, dal profilo internazionale)».

Ma si “parlerà friulano” anche al vernissage. «All’inaugurazione avrò vicino a me gli amici che rappresentano un’eccellenza della mia terra».

Vini, formaggi e grissini al mais che provengono dalle Valli del Natisone e dalla Carnia