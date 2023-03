L’Europa di Sassoli: «La sua cultura della solidarietà ha lasciato un segno»

«Credo che questo libro sia nato non solo per ricordare David Sassoli a un anno dalla scomparsa, ma per sottolineare il valore della sua testimonianza di uomo politico».

Con il libro David Sassoli. La saggezza e l’audacia. Discorsi per l’Italia e per l’Europa (Feltrinelli) curato dal giornalista Claudio Sardo e con la prefazione del Presidente Sergio Mattarella, si apre giovedì 16, alle 18, all’Auditorium della Casa dello Studente Zanussi, “Leggiamo oggi”, il nuovo ciclo di incontri legato a temi e personaggi forti del nostro tempo che sigla la collaborazione fra Fondazione Pordenonelegge e Casa dello Studente Antonio Zanussi Pordenone.

Con il curatore del libro converserà Pierluigi Castagnetti ,a lungo europarlamentare e componente del direttivo della Casa della storia europea e condurrà il dialogo lo scrittore Gian Mario Villalta, direttore artistico di Pordenonelegge.

All’incontro di Pordenone saranno presenti i vertici del Cro di Aviano (che ha collaborato all’organizzazione) e la vedova di Sassoli, Alessandra Vittorini.

Il libro raccoglie i discorsi per l’Italia e l’Europa di David Sassoli nei due anni e mezzo della presidenza del Parlamento Europeo.

«La morte di David – commenta Claudio Sardo – ha suscitato ovunque emozione e dolore. Il suo impegno per i cittadini europei, il suo sorriso pieno di empatia, la sua trasparente cultura di solidarietà hanno lasciato un segno.

Raccogliendo i discorsi più importanti pronunciati da presidente dell’Europarlamento, ho cercato di andare oltre questi sentimenti e mostrare la profondità del messaggio di Sassoli, la robusta sostanza che sosteneva le sue battaglie nelle istituzioni. Chi leggerà il libro, scoprirà quanta ricchezza c’è accanto alla sua forza comunicativa».

Cosa ha rappresentato la presidenza di Sassoli per l'Europa?

«Con Sassoli è cresciuto il ruolo del presidente del Parlamento europeo. Ha costruito una solida alleanza con Ursula von der Leyen, spostando gli equilibri a favore delle due istituzioni “comunitarie” dell’Unione: la Commissione e il Parlamento, appunto.

Ne è scaturita una svolta negli indirizzi economici e sociali. Le grandi crisi finanziarie a cavallo del 2010 vennero affrontate con politiche di austerità, che hanno prodotto effetti recessivi e maggiori squilibri.

La risposta alla pandemia è stata solidale e la ripresa sostenuta da politiche espansive e investimenti di portata storica per dimensioni e qualità, essendo orientati al Green deal europeo.

È bello rileggere il suo discorso di insediamento. Perché la politica oggi soffre di orizzonti corti e si illude di salvarsi con un piccolo pragmatismo. Sassoli invece ha parlato con sincerità di ciò in cui credeva.

Delle sue radici personali e della grande promessa che l’Europa ha fatto ai cittadini e che non sempre è riuscita a mantenere.

Ora la svolta economica e sociale compiuta dall’Europa non va chiusa tra parentesi ma irrobustita, anche attraverso nuove regole che spingano avanti l’integrazione».

Quanto conta far conoscere alle giovani generazioni il messaggio di unità di Sassoli per L’Europa?

«I giovani sono i principali alleati dell’Europa. I giovani sanno benissimo che non avremo futuro senza una Unione forte, coesa, consapevole del proprio ruolo nel mondo.

I singoli Stati, anche i più grandi, non ce la faranno da soli. Per i giovani è più facile raccogliere il testimone di David».

Quanto sarebbe stata importante la figura di Sassoli oggi davanti alla tragedia della guerra?

«Sassoli non ha visto la guerra scatenata dalla Russia. Ha però vissuto i prodromi dell’aggressione di Mosca e li ha denunciati con forza, tanto che ha subito personalmente l’ostracismo del governo russo.

Ma David era anche uomo di pace, allievo di La Pira, che faceva della speranza una virtù politica.

Fermezza nel difendere la libertà del popolo ucraino, ricerca incessante di un dialogo che faccia tacere le armi. Oggi appaiono prospettive inconciliabili. Ma solo la politica può fermare la guerra».

I proventi derivanti dai diritti d’autore del libro sono interamente devoluti al Fondo David Sassoli al Centro di Riferimento oncologico di Aviano.

L’incontro è a ingresso libero, fino ad esaurimento posti. È suggerita la prenotazione iscrivendosi attraverso il sito pordenonelegge.it (mypnlegge). Info: telefono 04341573100, mail segreteria@pordenonelegge.it.