A Udine un temporary shop di storie: per ascoltarle vanno indossate le scarpe di chi le racconta

Per tre giorni palazzo Morpurgo diventerà una sorta di temporary shop, dove non saranno gli oggetti a essere scelti, ma le storie. Per farlo si dovranno indossare le cuffie e soprattutto le scarpe dei narratori. La città diventerà “capitale dell’empatia” per tre giornata, dal 24 al 26 marzo, dando ospitalità a “Mettiti nelle mie scarpe”, l’opera esperienziale ideata dall’artista inglese Clare Patey, direttrice di Empathy Museum, riadattata e realizzata in Italia da Fondazione Empatia Milano.

Sarà una preziosa occasione rivolta a tutti di mettersi nei panni di un’altra persona, camminare realmente nelle sue scarpe, provare le sue emozioni, sogni, speranze, e per valorizzare Udine come città inclusiva.

L’iniziativa, presentata a palazzo Morpurgo (luogo scelto per dare spazio all’installazione) e organizzata in occasione del trentennale della Cooperativa Itaca, ha visto protagonisti Paolo Castagna, presidente di Itaca, l’assessore comunale alla Cultura Fabrizio Cigolot, il vicepresidente della Fondazione Empatia Davide Motto, Silvana Cremaschi per l’Associazione Venezia, Anna Fasano presidente di Banca Etica, Nevio Alzetta consigliere di amministrazione Assicoop Fvg e l’azienda Zanutta spa.

Lo scorso dicembre Itaca ha proposto “Mettiti nelle mie scarpe” a Pordenone, registrando una grande affluenza di pubblico, con ben 1.200 accessi in soli tre giorni. Da qui la decisione di presentarla anche a Udine, dopo aver trovato sponda nel Comune. Chi entrerà a palazzo Morpurgo troverà quindi un “negozio” di scarpe: ne potrà scegliere un paio gratis, le calzerà e camminerà all’interno delle gallerie per una decina di minuti, ascoltando in cuffia la storia del proprietario di quelle scarpe raccontata dalla sua voce.

A disposizione 31 podcast originali, 21 in italiano e 10 in inglese, che testimoniano storie reali di ordinaria fatica e quotidiana normalità, scelte, raccolte e registrate nel corso del 2020 dallo staff di Fondazione Empatia.