Musica ed eventi: ecco cosa fare nel week-end in Friuli

Cinema, teatro, mostre, presentazioni. Ecco alcuni appuntamenti del secondo fine settimana di marzo.

Appuntamento straordinario con Piccoli Visionari, oggi sabato 18 alle 15, al cinema Visionario di Udine. Sullo schermo Mummie – A Spasso nel tempo.

Oggi, sabato 18, alle 17, alla libreria Tarantola di Udine, l’attore e autore Andrea Pennacchi presenta il suo ultimo libro: Shakespeare and me. In dialogo con Pennacchi, l’editore del libro Francesco Foti.

La contrabbassista veneta, Rosa Brunello è protagonista questa sera del secondo appuntamento della rassegna Sounds like freedom a San Vito Jazz. Il concerto è all’Auditorium Centro Civico, oggi alle 21.

La commedia Tre uomini e una culla Coline Serreau è in scena al Teatro Nuovo Giovanni da Udine, nella rassegna oggi, sabato, con inizio alle 20. 45, al Teatro Nuovo Giovanni da Udine (inizio alle 20. 45). Protagonisti gli attori Giorgio Lupano, Gabriele Pignotta (che ne firma anche la regia) e Attilio Fontana.

Nella Sala Romana di Aquileia va in scena questa sera, sabato 18, alle 20, lo spettacolo musicale tra rivista musicale e operetta, Omaggio a Enzo e Pietro Garinei con il tenore Andrea Binetti e la cantante Cinzia Borsatti. Presenta Gianpaolo Costanzo.

Musiche sacre della tradizione ortodossa e cattolica: questo il contenuto del primo concerto dell’edizione 2023 di Quaresima in Musica che inizia oggi, sabato 18, dal duomo di san Adalberto a Cormons con inizio alle 20. 30. Protagonista il Coro Polifonico di Ruda diretto da Fabiana Noro con Ferdinando Mussutto al pianoforte.

Prosegue la mostra PPP 100. Il cinema di Pasolini visto dai manifesti a cura di Luciano De Giusti e Piero Colussi con l’allestimento di Nicole Pravisani e Ivan Marin, visitabile fino al 10 aprile, al Castello di Gemona.

L’VIII edizione della rassegna Fila a Teatro organizzata da Molino Rosenkranz chiude in bellezza con un’altra prima regionale: “Oh! ” Gli straordinari racconti di un grande libro bianco. L’Appuntamento con la compagnia Catalyst, è domani, domenica 19, al Verdi di Maniago, alle 16, 30.

Una rivisitazione adatta a tutti, della vita e delle vicende amorose che hanno unito Anna Bolena e il re Enrico VIII. A portarla in scena, domani, domenica 19, alle 16, all’Auditorium comunale di Rivignano Teor, il gruppo teatrale giovanile dell’associazione Drin e Delaide, autore dei testi Nicola Valentinis, regia di Elisa Zatti.

Oggi e domani a Villa Manin è di scana “Nel Giardino del Doge Manin”, con un centinaio di espositori e alcuni autori: alle 16 sarà presentata La verde bellezza. Guida ai parchi e ai giardini storici pubblici del Friuli Venezia Giulia”.

È visitabile fino al 2 aprile prossimo, al Make Spazio espositivo a Udine, la mostra “Peripheral Memories”. In mostra, le opere e le installazioni di Boris Beja (1986, Slovenia), Deimion “Peim” van der Sloot (1986, Olanda), Laura Santamaria (1976, Italia), Neja Tomšič (1982, Slovenia).

Dario Ballantini ritorna nel Circuito Ert con lo spettacolo di Ballantini, questa sera (sabato 18 marzo), al Teatro Pier Paolo Pasolini di Casarsa. Inizio alle 20. 45.

“Trasduzioni”, installazione artistica sensoriale, di scena domani e lunedì, allo Spazioersetti di Via Volontari della Libertà a Udine. Nel pomeriggio di oggi, sabato, alla Libreria Friuli, alle 17, la conferenza “Trasduzioni: sperimentazione, creatività e accessibilità s’incontrano” . Interverrnno Ginevra Bocconcelli, Francesca Lisjak, , Giovanni Chiarot, Matteo Carli, Antonio Della Marina, Fabio Zamparo autori dell’installazione sensoriale.

La rappresentazione “Nei panni di Cyrano” della rassegna teatrale “Teatro… in Missione! ” è in scena domani , domenica 19, alle 16, al Teatro Benois De Cecco di Codroipo. L’iniziativa per il pubblico sarà ad offerta libera, l’intero ricavato verrà devoluto al progetto “I fiori di goro” del Gruppo Missionario Parrocchiale.

Andrea Maggi, il più famoso prof della serie “il Collegio”, è alle 18 di oggi pomeriggio a la palestra di Base, (in via Venezia), per dialogare con i ragazzi a Gonars. L’evento è organizzato dall’assessorato alla cultura e dalla biblioteca comunale, con la preziosa collaborazione dell’associazione genitori Vif. Presenta Paolo Zamparo.