Anche Carmen Consoli a Onde Mediterranee

Carmen Consoli torna live quest’anno toccando tutta l’Italia con due tournée, una delle quali farà tappa giovedì 27 luglio all’Arena del Castello di Gradisca d’Isonzo per la 27ªedizione del festival Onde Mediterranee, organizzato da Euritmica con il Comune di Gradisca d’Isonzo e con il sostegno della Regione e della Fondazione Carigo.

Dopo la conferma del concerto di Nick Mason a Palmanova, arriva il secondo grande annuncio che vede sul palco un duo esplosivo: Marina Rei, alla batteria, e la Cantantessa con la sua band che in questo frangente mostrerà al pubblico la sua versione più rock.

Carmen Consoli, narratrice originale e sensibile, nei suoi lavori racconta spesso della sua terra, la Sicilia, e degli aspetti legati alla condizione femminile.

Ha fatto la storia del club Tenco vincendo la targa come miglior album dell’anno con “Elettra”, diventando così la prima donna a raggiungere questo traguardo; è stata inoltre la prima donna scelta come maestro concertatore del festival di musica popolare salentina “La notte della Taranta”.

Consoli è nota per la sua sensibilità verso le problematiche sociali, dei diritti delle donne e dei bambini e della sostenibilità e per questo è ambasciatrice di Telefono Rosa e dell'Unicef. La sua arte si sposa perfettamente con il tema forte e preciso di Onde Mediterranee, incentrato sul Mediterraneo come crocevia di culture e civiltà, oggi simbolo di dialogo e cooperazione, ma anche luogo di quotidiane tragedie nelle migrazioni forzate di una succube umanità in cerca di approdo.

Il festival, è lieto di ospitare questa artista dalle mille sfaccettature, anima musicale poliedrica e unica che a Gradisca andrà a intrecciare il suo canto febbrile con le bacchette irrequiete di Marina Rei (con la quale nel 2022 ha anche realizzato il singolo “Un momento di felicità”). Prevendite già attive sul circuito Ticketone.