Lucilla Giagnoni racconta Lampedusa: «La notte profonda della nostra civiltà»

Se fino a pochi anni fa Lampedusa, nell’immaginario collettivo, era legata allo scrittore siciliano Tomasi Di Lampedusa e al suo grande romanzo Il Gattopardo o forse ancor più al superbo colossal che Luchino Visconti ne ricavò per il cinema, oggi quella parola è diventata sinonimo di disperazione, di dolore e di quella terribile piaga del nostro tempo che è l'emigrazione.

Lampedusa è da qualche anno ormai alla ribalta della cronaca per il susseguirsi incessante di sbarchi di chi scappa da guerre, miseria e dittature, e talvolta anche di naufragi, di vere e proprie tragedie del mare.

Come quella del 3 ottobre 2013 quando, come riportato da un telegiornale della sera “un barcone proveniente dalla Libia, carico di oltre 500 migranti, è naufragato questa mattina a meno di due chilometri dalla costa di Lampedusa; le vittime sarebbero quasi trecento”.

Per cui «Lampedusa, quel nome di leggenda, nome di cinema, concentra ora in sé solo la vergogna e la ribellione, il dolore, segnala ormai uno stato del mondo, tutta un’altra storia». Così la scrittrice francese Maylis de Kerangal, che su Lampedusa ha sentito l’urgenza di scriverci un libro.

«Che in francese – spiega Lucilla Giagnoni che questa sera alle 20,45 ne darà una lettura teatrale al Convento di San Francesco a Pordenone nell’ambito di Dedica – si intitola “A che punto è la notte”, e che Feltrinelli ha voluto chiamare “Lampedusa” probabilmente perché per noi ha un portato evocativo molto forte».

«Un titolo molto più poeticamente sensato, quello originario...

«Perché la narrazione si fonda proprio sulla condizione in cui si sviluppa il pensiero notturno che agitò l’autrice quando sentì la notizia del primo grande naufragio e che la spinse a scrivere questo libro: pensiero che trova manifestazione nella scrittura».

Quale pensiero?

«Premesso che sono un’attrice ma ormai da diversi anni anche autrice dei miei spettacoli, devo confessare che con bello stupore e grande coinvolgimento ho ritrovato in questo libro della de Kerangal un percorso di scrittura molto affine al mio, una sorellanza poetica.

Quanto al pensiero è quello generato da un flusso di coscienza, di emozioni, di riflessioni e stati d’animo, che vanno al di là del dato cronachistico che nel libro si limita alla notizia da cui parte questo viaggio nel cuore della notte che è Lampedusa».

Quale notte?

«La notte della nostra civiltà, una notte profonda da cui la luce del mattino sembra sempre più allontanarsi e in cui fenomeni tragici come quello delle migrazioni sono una sorta di tsunami prodotti dalla globalizzazione, dai cambiamenti climatici, dalle disuguaglianze sociali, dalle guerre…».

Lampedusa come il luogo della contraddizione della civiltà europea, il dramma incommensurabile del Sud del mondo?

«Leggendo questo libro, breve ma di sentita intensità, si ha la sensazione netta e profonda che esso evochi per suggestioni più che con dati di cronaca o analisi sociopolitica il fatto che il nostro mondo sia agli sgoccioli, che in qualche modo si stia ballando sull’orlo del baratro, come racconta il grande ballo conclusivo del Gattopardo, che sigla la fine del mondo aristocratico borbonico e che chiosa il volume della de Kerangal».

Come hai operato sul testo?

«La mia sarà una lettura quasi integrale, il testo è breve e il flusso di pensiero è organico e lavorarci comporterebbe un’alterazione davvero forte».

Nel corso della serata l’Associazione carta di Pordenone (è una carta deontologica per i giornalisti) che punta a contrastare la diffusione degli stereotipi di genere e favorire la parità, consegnerà un attestato a Maylis de Kerangal.

Da segnalare ancora che domenica 19 marzo, sempre sulle tracce delle suggestioni del volume di Kerangal, si è inaugurata alla biblioteca di Pordenone la mostra Amuri di petra della fotografa friulana Mara Fella, dedicata sempre a Lampedusa.