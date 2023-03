Ritorna Sexto’Nplugged: eventi dal 6 all’11 luglio, tra gli ospiti Ben Howard

Torna il Festival Boutique più famoso d’Italia: Sexto’Nplugged ha annunciato la sua 18esima edizione che si svolgerà dal 6 all’11 luglio a Sesto al Reghena. La manifestazione musicale è pronta ad accogliere Hania Rani, King Hannah, Verdena, Ben Howard (unica data italiana) e Dry Cleaning e, in un periodo in cui il caro prezzi degli eventi live si è fatto sentire, il festival ha introdotto quest’anno gli early birds (dal 22 al 26 marzo) per premiare il proprio pubblico. Sexto’Nplugged aprirà i battenti il 6 luglio con la pluripremiata pianista, compositrice e cantante polacca Hania Rani, Il suo debutto “Esja” (2019 l’ha fatta eleggere “scoperta dell’anno 2019” agli Empik Bestseller Awards.

Non si abbandonano le atmosfere intime, ma si fanno più ruvide il 7 luglio quando a salire sul palco sarà il duo di Liverpool King Hannah. Formato da Hannah Merrick e Craig Whittle, il duo sorprende tutti nel 2019 con il singolo “Crème Brûlée” . Osannati da critica e pubblico, i King Hannah si fanno conoscere per il sound lo-fi anni’90 che rispecchia il loro amore verso l’immaginario di quegli anni, magistralmente coniugato al presente.

L’appuntamento per l’8 luglio è con i Verdena che sin dai loro esordi, nel 1995, si sono contraddistinti all’interno del panorama musicale italiano per il loro stile musicale che, partendo dal grunge e dall’alternative rock, ha saputo magistralmente aggiungere una forte vena di psichedelia e di shoegaze.

Il 9 luglio il festival ospiterà in esclusiva nazionale il cantautore e musicista inglese Ben Howard, un fenomeno esploso nel 2011 con l’album “Every Kingdom” che ha venduto oltre un milione di copie. Le sue canzoni hanno il dono del magnetismo, grazie al suo magistrale fingerpicking, ai temi e a un timbro vocale chiaro ed espressivo. Il compito di chiudere questa edizione è affidato l’11 luglio alla band post-punk britannica Dry Cleaning che fanno il loro esordio nel 2021 con “New long leg” con cui si affermano come una delle nuove e più allettanti realtà musicali del Regno Unito.

Nelle prossime settimane saranno annunciati anche gli opening act che, forte di una line up ricercata e non convenzionale, si confermano senza dubbio uno dei punti di riferimento per la musica di qualità.

Oltre a piazza Castello, anche quest’anno ci sarò nell’adiacente piazzetta Burovich l’area di Sexto Lounge, un salottino a cielo aperto a ingresso libero dedicata al pre e post concerti, con dj set tutti al femminile, eventi collaterali e la zona food and drink, attiva in modo continuato per tutte le serate.