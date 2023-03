L’estate di Zucchero: doppio appuntamento in regione con il bluesman

L’estate 2023 è senza ombra di dubbio quella dei grandi eventi anche per Trieste, dove arriverà anche Zucchero, in Piazza Unità d’Italia, per due date: il 4 e il 5 luglio. Il bluesman italiano, famosissimo anche all’estero riparte con il suo World Wild Tour, e arriverà nel Nord Est. Zucchero Fornaciari, all’attivo ha 60 milioni di album venduti e una serie di hit planetarie che spesso ha condiviso con artisti stranieri.

In questo tour l’artista porterà, oltre ai brani del suo ultimo lavoro discografico “Discover”, i suoi più grandi successi. Sul palco, ad affiancarlo, una super band internazionale composta da Polo Jones (Musical director, bass), Kat Dyson (guitars, bvs), Peter Vettese (hammond, piano and synth), Mario Schilirò (guitars), Adriano Molinari (drums), Nicola Peruch (keyboards), Monica Mz Carter (drums, percussions), James Thompson (horns, bvs), Lazaro Amauri Oviedo Dilout (horns), Carlos Minoso (horns) e Oma Jali (backing vocals).

Il World Wild Tour di Zucchero, partito lo scorso anno da Glasgow (Regno Unito), ha registrato il tutto esaurito anche alla Royal Albert Hall di Londra e ha già toccato i festival più prestigiosi d'Europa. Originario di Roncocesi, nel comune di Reggio Emilia, il bluesman, famoso in tutto il mondo, ha venduto più di otto milioni di dischi solo con l’album “Oro, incenso & birra”, il suo quinto lavoro discografico uscito nel 1989.

Tutte in un album, si susseguono “Diavolo in me”, “Overdose (d’amore)”, “Il mare” e la ballad “Diamante”, una serie di hit che hanno saputo diventare colonna sonora per intere generazioni oltre che continuare a fare ballare e cantare i suoi fan.

E i suoi concerti, da sempre sono così, un trionfo di luci e di colori che avvolgono numerosissimi musicisti, dei quali l’artista ama circondarsi, per regalare al suo pubblico delle esibizioni da ricordare, durante le quali si passa dal divertimento scanzonato alla riflessione generata da alcuni brani più intimi.

I biglietti per i due concerti, organizzati da Zenit, in collaborazione con Comune di Trieste, Regione e PromoTurismoFvg, nell’ambito di Live in Trieste, sono già in vendita sul circuito online. Informazioni e punti autorizzati su www.azalea.it .