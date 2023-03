Musica ed eventi: cosa fare in Friuli nel week-end

Nel primo fine settimana di primavera sono molti gli appuntamenti da segnalare, a partire dalle iniziative per la celebrazione della Pasqua. Eccone alcuni.

“Resurrexit sicut dixit, Alleluia. Il canto della Pasqua attraverso la musica dei secoli e della tradizione” è oggi, sabato 25, alle 20.45, nella Cattedrale di Udine, la Cappella Musicale della Cattedrale di Udine, diretta dal maestro Davide Basaldella, con il maestro Beppino Delle Vedove all’organo.

Appuntamento a Bottenicco di Moimacco oggi, sabato 25, alle 10.30, a Villa De Claricini Dornpacher dove si celebra il “Dantedì” con un incontro speciale dedicato al Poeta della Divina Commedia. In programma nella storica villa seicentesca alle porte di Cividale, la conferenza dello scrittore Franco Fornasaro dal titolo Notule Dantesche riferite all’Adriatico orientale.

La compagnia berlinese e collettivo artistico Rimini Protokoll, formato da Helgard Haug, Stefan Kaegi e Daniel Wetzel, è in scena oggi, sabato 25, alle 20.30 al Palamostre, per la Stagione Teatro Contatto, con la performance “La conferenza degli assenti”.

È aperta fino al 30 aprile la personale “Il canto dell’allodola” del maestro Andrea Mazzoli, a Palazzo Elti, a Gemona. La mostra riunisce una suggestiva rassegna di quadri a olio di medie e grandi dimensioni, condensato delle due stagioni creative del pittore maniaghese.

La comicità di Paolo Cevoli chiude la stagione teatrale 2022/23 di Zoppola. Questa sera, sabato 25, alle 20.45 l’artista romagnolo porterà all’saauditorium comunale il suo nuovo spettacolo, “Andavo ai 100 all’ora”, per la stagione promossa dal Comune e dal Circuito Ert.

Attesa questa sera, sabato 25, al Teatro Verdi di Pordenone, alle 20.30, l’innovativa rilettura di un grande classico come “Il gabbiano” di Anton Čechov a firma del giovane regista Leonardo Lidi. In scena gli attori Giordano Agrusta, Maurizio Cardillo, Ilaria Falini, Christian La Rosa, Angela Malfitano, Francesca Mazza, Orietta Notari, Tino Rossi, Massimiliano Speziani, Giuliana Vigogna

Si conclude questa sera (sabato 25) la diciassettesima edizione di San Vito Jazz, la rassegna promossa da Circuito Ert e amministrazione comunale sanvitese e diretta da Flavio Massarutto. Alle 21 sul palco dell’Auditorium Centro Civico di San Vito al Tagliamento, Ben LaMar Gay per interpretare i brani del suo ultimo lavoro, Open Arms to Open Us. Con l’artista di Chicago, impegnato con cornetta, synth e voce, ci saranno Will Faber alla chitarra, Matt Davis al sousaphone e Tommaso Moretti alla batteria.

Oggi, sabato 25, alle 18.30 nella sala eventi della Società Alpina Friulana, a Udine, verrà presentato il nuovo libro “Piante d'acqua del Friuli Venezia Giulia”, auutori Giulia Zanuttigh e Fabrizio Desio per i testi e Andrea Moro per le fotografie.

Domani, domenica 26, alle 11, nel ridotto del foyer del Teatro Nuovo Giovanni da Udine, secondo incontro della rassegna Filosofia in città 2023. Lettere sull’umanismo, organizzata dalla Società Filosofica Italiana – Sezione FVG, con Territori delle idee e Schola Humanistica. Intervengono, moderati da Cristina Benedetti, Marco Pacini e Matteo SegattoPrenotare scrivendo a sfifvg@gmail.com, o a beatrix.bonato@gmail.com.

Domani, domenica 26, alle 11, a Villa Dora di San Giorgio di Nogaro, presentazione del libro “Io & il cane (e poco altro)” di Dimitri Arzenton. A cura dell’Associazione Culturale Ad Undecimum in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura.

Sarà possibile apprezzare lavori di grafica e illustrazione, ma anche fumetti, video e fotografie con la mostra “Humans – Relazioni e socialità per la generazione Z tra pre e post Covid”, aperta fino al 12 aprile, alla Casa della Confraternita (piazzale del Castello, Udine), visitabile da martedì a giovedì dalle 16 alle 18; venerdì dalle 15 alle 18; sabato, domenica e festivi dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18. Dal 14 al 28 aprile 2023, invece, l’esposizione sarà visitabile a Palazzo Di Toppo-Wassermann, (via Gemona 92, Udine), tutti i giorni dalle 9 alle 19.30.