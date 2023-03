Nei manifesti dei film di Pasolini un viaggio nell’Italia del secolo scorso

Un viaggio nell’Italia del secolo scorso, negli studi cinematografici di Cinecittà, nel mondo di Federico Fellini e nelle notti di Cabiria. Respirano aria d’altri tempi, tempi autentici e un po’ retrò, i visitatori della mostra “PPP100. Il cinema di Pasolini visto dai manifesti”. Curata da Luciano De Giusti e Piero Colussi, allestita da Nicole Pravisani e Ivan Marin, nelle ex carceri del castello di Gemona, la rassegna racconta il genio di Pasolini regista, sceneggiatore e attore.

È un colpo d’occhio perfetto che dal primo al quarto piano cattura l’attenzione anche dei non esperti di cinema. Il visitatore viene quasi ammagliato da una felice Anna Magnani aggrappata al figlio sul sellino della bicicletta in corsa. Quell’immagine riprodotta sul manifesto di Mamma Roma racconta l’emozione e il dramma di una storia di sofferenza scritta e diretta dal poeta di Casarsa. La stessa emozione la trasmette la dolcezza racchiusa nel volto di Giulietta Masina in Le notti di Cabiria, il film di Federico Fellini a cui Pasolini portò da consulente il suo estro creativo. Attorno al sorriso di Cabiria sono state declinate altre scene perché nelle sale tinte di grigio, ogni film ha il proprio spazio. Pochi passi ancora e lo sguardo del visitatore si imbatte nel bozzetto originale di Accattone, conservato nella sua collezione da Alessandro Orsucci, per passare poi in rassegna le sequenze de Il Vangelo secondo Matteo, «Il film – recita il manifesto – che tutto il mondo vedrà fino alla fine del mondo». Forte, oltre che tecnicamente bella, la riproduzione del bacio di Giuda.

Qualche gradino ancora e il terzo piano diventa una sosta obbligata: qui il visitatore può ammirare i manifesti di Uccellacci uccellini, Teorema e Porcile e farsi sorprendere dai costumi di scena e dai gioielli indossati da Maria Callas in Medea, il film girato in parte a Grado. Chiusi in una teca, gli abiti disegnati dal costumista premio Oscar Piero Tosi, sono stati messi a disposizione dalla storica Sartoria Tirelli di Roma. La stessa che ha consentito di esporre pure i due costumi indossati da Totò nel cortometraggio Che cosa sono le nuvole? del film a episodi Capriccio all’italiana. Il fumettista pordenonese Emanuele Barison, invece, ha ideato l’immagine per l’evento.

Al quarto piano prevale Il Decameron e al visitatore arriva l’urlo di Ninetto Davoli raffigurato nel manifesto esposto sulla parete di fronte. A destra e a sinistra gli “strilli” cartacei di Salò, I racconti di Canterbury, Il fiore delle Mille e una notte, mentre rieccheggia la voce di Pasolini riproposta da un video d’epoca. Quelli esposti sono tutti manifesti originali in parte restaurati dal Centro studi e restauro di Gorizia con il contributo della Fondazione Friuli. La maggior parte del materiale fa parte del fondo del regista e collezionista veneziano Gianni Da Campo, acquisito dalla Cineteca del Friuli.

Non mancano i materiali forniti da Cinemazero e dal George Eastman museum, uno dei più antichi archivi cinematografici al mondo. Più che una mostra, quella proposta dal Comune di Gemona con la Cineteca del Friuli e il sostegno della Regione, è un viaggio nella storia del cinema, arricchito dalle immagini spesso realizzate da artisti prestati alla cartellonista come Carlo Levi, Corrado Cagli, Mino Maccari e Anna Salvatore. Il pubblico l’apprezza: il registro dei visitatori raccoglie più 1.200 firme. L’elenco continuerà ad allungarsi nelle ultime settimane che la separano dal 10 aprile, quando la rassegna resterà aperta pure il venerdì dalle 14.30 alle 18, sabato e domenica dalle 10 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18, anche nel fine settimana di Pasqua e Lunedì dell’Angelo, il giorno in cui, come nei film, si leggerà la scritta “fine”. I gruppi, con quattro giorni di anticipo, possono prenotare le visite anche dal lunedì al giovedì. info@visitgemona.com.