A Strassoldo aprono i castelli, ritornano i “magici intrecci di primavera”

Torna, nel fine settimana delle Palme, a Strassoldo, “Magici Intrecci Primaverili”, evento che dal 1998 attira migliaia di visitatori che amano il bello, la storia, la creatività e la natura, attratti dalle raffinate proposte degli espositori e dagli scenografici addobbi, che, diversi in ogni edizione, decorano interni ed esterni dei castelli. Il via venerdì 31 marzo, dalle 14 alle 19. La manifestazione proseguirà anche sabato e domenica, dalle 9 alle 19.

Cuore di Strassoldo, inserito tra i Borghi più Belli d’Italia, il castello di Sopra e il suo antico borgo (che ha anche un gemello, cioè il Castello di Sotto) farà da cornice a oltre 100 artigiani, vivaisti e piccoli imprenditori agricoli provenienti da tutta Italia, le cui postazioni verranno disposte con cura nei saloni dei due piani del palazzo principale del complesso castellano, nel parco, nella Pileria del riso, nel brolo e nella cancelleria.

Selezionati personalmente dalla contessa Gabriella Williams Strassoldo, gli espositori porteranno produzioni rigorosamente fatte a mano, di alta qualità e rispettose dell’ambiente come decori e arredi per la casa e il giardino, abiti, gioielli, bigiotteria, cappelli, borse, capi lavorati al telaio e tinti con erbe officinali, “scarpets” e tanto altro.

Lungo l’affascinante itinerario, abbellito da scenografiche decorazioni primaverili, i visitatori potranno ammirare ed acquistare oggetti che non si trovano ovunque e immergersi nell’incanto del castello e dei suoi giardini.

L’antico brolo, inoltre, accoglierà vivaisti con piante particolari e rare e un “plant hunter” (cacciatore di piante), che saranno lieti di dispensare consigli.

Non mancheranno delizie anche per il palato tra golose cioccolate, torte glassate, creme, biscotti e pasticcini, chutney, primizie dell’orto, preparati a base di peperoncini coltivati in Friuli, marmellate, pane speciale, grappe di fiori ed erbe, miele, prosecco e vini premiati, olio extravergine d’oliva umbro, formaggi della Franciacorta e vero aceto balsamico di Modena. Anche nei giardini ci saranno due piccoli angoli di ristoro.