Cosa fare in regione nel week-end: la musica e gli eventi

Primo fine settimana di aprile con gli appuntamenti teatrali, i concerti, le presentazioni, le inaugurazioni di mostre. Ve ne segnaliamo alcuni.

Weekend romantico per futuri sposi e non alla scoperta di Villa Gallici Deciani. Il conte Luigi Deciani apre le porte della sua dimora, in occasione dei Wedding Open Days per accogliere gli ospiti e guidarli alla scoperta degli innumerevoli spazi della residenza settecentesca, ideali per ricevimenti in ogni stagione. La visita guidata alla villa si svolgerà oggi e domani alle 11, 14 e 16, e durerà circa un’ora.

Inaugura oggi alle 18.30 la mostra personale di Eleonora Colavin e Marina Bonifacio presso la galleria d’arte La Loggia, a Udine (piazza Libertà 11). L’esposizione è visitabile fino al 27 aprile.

Al via le selezioni di Miss Italia 2023, in Friuli Venezia Giulia, domani a Latisana. All’interno del programma della tradiazionale “Festa di primavera” uno spazio importante sarà riservato all’elezione di Miss Latisana, questo il titolo che sarà assegnato al termine dell’appuntamento che inizierà alle 16.30 in piazza Indipendenza.

La 16ª edizione della rassegna Note Nuove di Euritmica, chiude la prima parte primaverile oggi alle 20.45 al teatro San Giorgio, con il duo pianoforte e voce di Bruno Bavota e Chantal Acda.

Oggi pomeriggio, alle 18, alla libreria Friuli di Udine, presentazione del libro Se parli ti uccido di Gabriele Driussi, con Marta Rizzi e Federico Scridel.

Questa sera, a Sacile, a Palazzo Ragazzoni, alle 18, per il 27° Fvg International Music Meeting, imperdibile appuntamento con i grandi interpreti della musica classica contemporanea e il trio d’eccezione formato da Luca Braga al violino, Matteo Ronchini al violoncello e Stefania Redaelli al pianoforte.

Pasolini tra musica e poesia domani pomeriggio alle 18 nel teatro Casa della Gioventù, a Santo Stefano di Buja. Con gli attori Leda Palma e Giovanni Nistri. I cori Santa Cecilia Pradamano e Gruppo corale di Carlino, il quintetto d’archi con Maria Rossi, Giulia Freschi, Simone Zoletto, Anna Tulissi, Lorenzo Ghilardini. Matteo Di Bella al pianoforte. Soprano Kamilla Karginova. Dirige il maestro Massimiliano Migliorin.

Questa sera alle 20, un pezzo di storia del punk rock arriva a Pordenone, al Capitol per l’evento benefico High Five For The Kids. La serata a marchio Ramones nasce per la raccolta di fondi da destinare alle attività dell’associazione L’isola che non c’è, che da anni, grazie anche all’impegno di Andrea Rock, si occupa del sostegno ai bambini con disabilità attraverso attività collegate alla musica. In concerto Marky Ramone, Wardogs e Andrea Rock.

Dimostrare il rapporto profondo che si crea con il territorio e promuovere dal punto di vista turistico la montagna meno conosciuta. Sono questi i due obiettivi di Gracco, la rappresentazione teatrale in scena questa sera, alle 20.30 al teatro Luigi Bon di Colugna. Gracco è presentato da Concentus Ensamble, formato dai soprani Carol Hoefken e Silvana Zanier (che ha curato i costumi e la scenografia) e i musicisti Maria Moreale, Marius Bartoccini, Vanni Floreani. Da un’idea di Claudio Pittin (elaborata da Igino Piutti), è realizzata e curata da Paola Di Sopra per il Comune di Rigolato. Parteciperà il Grop Coral Gjviano, diretto dal maestro Diego Gracco.

Presso la Cicchetteria ai Giardini a Gorizia, si è aperta la mostra dell’artista Donatella Pellizzari dal titolo Vibrations. «Le vibrazioni – afferma l’artista – le possiamo trovare in ogni singolo momento della nostra vita, in un qualsiasi suono, pensiero, movimento che il corpo e la mente percepiscono».

Il gruppo teatrale Il Cantagallo domani alle 18.30, al Palamostre di Udine, propone Gabie, una divertente commedia in lingua friulana. L’evento di raccolta fondi, patrocinato dal Comune di Udine col sostegno della Bcc Credifriuli, è a sostegno del progetto Eat Ethic della onlus Hattiva Lab, finalizzato all'acquisto del nuovo forno professionale per il laboratorio artigianale di biscotti. A teatro si troveranno in vendita le creazioni in ceramica e i Bistorti in edizione Pasqua realizzati dagli utenti di Hattiva Lab.

Informazioni e prenotazioni: info@hattivalab.org - tel. 0432 512635. Ingesso gratuito, offerta libera.