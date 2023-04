Morandi, Articolo 31, Paola&Chiara l’estate in Friuli si arricchisce di protagonisti

Si arrichisce di tre imperdibili appuntamenti l’estate in musica in Friuli.

Dopo il ritorno al festival di Sanremo in veste di conduttore al fianco di Amadeus, Gianni Morandi sarà a Villa Manin sabato 8 luglio alle 21 con una tappa del suo Go GIanni go, il tour che sta facendo segnare sold out in tutti i palazzetti e che sarà riproposto in estate. I biglietti saranno disponibili dalle 14 di lunedì, online su Ticketone.it, su Ticketmaster.it e in tutti i punti vendita autorizzati.

Dopo Lazza, il nome nuovo della scena musicale italiana che si esibirà il 30 giugno, Gianni Morandi è il secondo grande annuncio del cartellone degli eventi nella piazza Tonda di “Villa Manin Estate 2023”, la rassegna organizzata da Erpac Fvg in collaborazione con Fvg Music Live, VignaPR e PromoTurismoFVG. Tutte le info su www.villamanin.it.

Grandi protagonisti della musica italiana anche al festival di Majano: stiamo parlando del duo simbolo del rap italiano, J-Ax e Dj Jad, gli Articolo 31, leggende viventi di questo genere musicale, capaci di segnare due decenni di musica e cultura underground del nostro paese. L’appuntamento a Majano, in esclusiva per il Friuli Venezia Giulia, è fissato per il 10 agosto, con inizio alle 21.30

. Arricchirà la serata il dj set in apertura di Wlady. I biglietti per il concerto saranno in vendita dalle 14 di lunedì sul circuito Ticketone. Tutte le info su www.promajano.it

Il terzo annuncio arrivato ieri riguarda la rassegna Nottinarena a Lignano che ospiterà dal vivo Paola & Chiara, il duo dance pop più iconico e conosciuto in Italia. Le due sorelle Iezzi sull’onda del sorprendente successo ottenuto al festival di Sanremo con la canzone Furore, saranno dal vivo con un nuovo attesissimo tour e tra le date non poteva certamente mancare la casa che già vent’anni fa le aveva elette regine dell’estate: domenica 20 agosto, Paola & Chiara live all’Arena Alpe Adria di Lignano Sabbiadoro, all’interno come detto della rassegna Nottinarena, organizzata da Fvg Music Live e Vigna Pr in collaborazione con il Comune di Lignano Sabbiadoro e PromoTurismoFvg.

Anche per il live di Paola&Chiara i biglietti i saranno già a disposizione dalle 13 di lunedì, online su Ticketone.it e in tutti i punti vendita autorizzati.