De Capitani porta Diplomazia al Nuovo di Udine: «Il Friuli è una casa, qui nacquero i Turcs»

È una pagina molto significativa della Seconda guerra mondiale quella che hanno scritto, nella notte tra il 24 e 25 agosto del 1944 a Parigi, il generale tedesco Dietrich von Choltitz e il console onorario di Svezia Raoul Nordling, quando si sventò il diabolico piano di Hitler di far saltare tutti i monumenti di Parigi e allagare la città col disegno di far morire oltre un milione di parigini.

Pagina che il drammaturgo francese Ciril Gely ha fatto rivivere nel suo testo di maggior successo, “Diplomazia” del 2011 e ora riproposto con altrettanto successo da Elio De Capitani, che firma anche la regia con Francesco Congia, e da Ferdinando Bruni, i fondatori e le anime del Teatro dell’Elfo.

Che, dopo essere stati per molte stagioni protagonisti sui palcoscenici del capoluogo friulano con spettacoli memorabili come il “Sogno di una notte di mezza estate” o “Nemico di classe” o “History boys”, ritornano a Udine domani, martedì 4 aprile in doppia recita, alle 11 e alle 20.45, al Giovanni da Udine.

«Siamo felici di ritornare a Udine perché il Friuli – dice Elio de Capitani – per il teatro dell’Elfo è una casa, una patria, un luogo del cuore perché nella primavera del 1995 qui nacque, si sviluppò e si realizzò uno degli spettacoli cui noi Elfi teniamo come i più i cari: i “Turcs tal Friul” , che a detta di tutti diede l’avvio alla riscoperta del Pasolini friulano, cosa di cui andiamo fieri».

Quanto allo spettacolo che l’Elfo presenterà al Giovanni da Udine, De Capitani sottolinea alcuni aspetti che lo rendono di estremo interesse e pregnanza teatrali. «Da una parte, la scoperta di alcuni dettagli su quello che significò quel tentativo diabolico di Hitler di far sparire Parigi e dall’altra una drammaturgia che grazie a una straordinaria e raffinata intelligenza scenica sposta la sensazione del tempo teatrale dalla durata alla percezione, perché pur durando lo spettacolo un’ora e mezza quello che si vive, e non solo noi in scena, è talmente intenso e incalzante da corrispondere più alla tensione emotiva che al passare dei minuti».

E sono minuti in cui si gioca il destino, non solo di una città ma di un regime.

«È il momento, in cui Hitler, dopo aver sventato qualche settimana prima l’attentato da parte di un gruppo di suoi alti ufficiali, raggiunge l’apice del suo delirio, perché nella distruzione di Parigi in quello che poteva essere un vero e proprio olocausto programma anche la distruzione del suo esercito e quindi del regime stesso, concentrando proprio sulla capitale francese uomini e mezzi altrimenti utilizzabili magari su altri fronti. No! Tutti questi sforzi, calcolati con ingegneristica esattezza, dovevano far sparire dalla faccia della terra Parigi a qualunque costo. Doveva rappresentare un’ulteriore sfregio all’umanità».

Ci sono poi temi che emergono con altrettanta pregnanza, come quello del limite all’obbedienza, sulla quale molti dopo la guerra si sono aggrappati per giustificare le loro azioni...

«Un’obbedienza che era solo una copertura, una risposta coatta a regole, come quella di origine medievale rimessa in funzione da Hitler che prevedeva l’eliminazione di tutta la famiglia degli ufficiali che non avessero obbedito agli ordini».

E poi c’è l’eterno dilemma della libertà, del destino e della responsabilità individuale, in particolare di chi esercita il potere.

«E in questo la parabola del mio personaggio, von Choltitz, è esemplare, come è esemplare la scrittura di Gely, che mostra proprio questo sforzo del generale di scrostare tutta la sua storia di militare, prussiano e nazista per alla fine far affiorare un briciolo di umanità. A confronto con una personalità libera e spregiudicata come quella del console svedese, un gaudente viveur, in un dialogato brillante stringato dall’andamento quasi da thriller».

Con Elio De Capitani e Ferdinando Bruni che è il console, sul palco altri tre attori, Michele Radice, Alessandro Frigerio e Simone Waldvogel.