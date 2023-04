Pordenone Docs Fest, il gran premio va a “Moosa Lane”

“Uno specchio del presente in cui si riflettono controversie e tratti di unione tra culture diverse e distanti. Un esempio luminoso di cinema nel suo farsi, aperto, libero, epifanico”. Con questa motivazione il docu-film “Moosa Lane” , della regista danese-pakistana Anita Mathal Hopland, ha conquistato il Gran premio della giuria, che le è stato consegnato domenica sera in chiusura del Pordenone Docs Fest.

La 16ma edizione del festival del documentario organizzato da Cinemazero si congeda così e con un bilancio di successo, forte di tremila biglietti venduti, 5 mila presenze in cinque giorni, e numerosi appuntamenti da tutto esaurito.

Grande la soddisfazione di Riccardo Costantini, curatore della kermesse e del suo staff. «Quest’anno, più di sempre, abbiamo cercato di testimoniare la forza della comunità, dell’essere Società con la S maiuscola, includendo, testimoniando la necessità di lottare ancora per il ruolo delle donne, di impegnarci per i diritti civili”.

Fra i premi assegnati dalla giuria femminile – la regista cilena Valeria Sarmiento, la regista e sceneggiatrice Costanza Quatriglio e la giornalista e critica cinematografica Beatrice Fiorentino – una menzione speciale è andata “When spring came to Bucha” di Mila Teshaieva e Marcus Lenz; il Green documentary award, per il miglior film a tematica ecologica è andato a “The Oil Machine” di Emma Davie; lo Young audience award, votato dallo Young club di Cinemazero e dai sessanta studenti di cinema accreditati al festival a “Singing on the rooftops” di Eric Ribes Reig; “The art of silence” , del regista svizzero Maurizius Staerkle Drux, sulla vita del leggendario Marcel Marceau ha vinto il premio del pubblico: il premio Virtual reality è andato a “Myriad” di Michael Grotenhoff e Christian Zipfel, il premio della critica a “Steel life” di Manuel Bauer.