Le morti d’amianto raccontate in un film: «Vittima e colpevole nella stessa stanza»

Cosa succede quando la vittima e il carnefice si incontrano, quando la giustizia umana non riesce a dare una risposta? Dopo “Dancing with Maria” , Ivan Gergolet torna al Visionario, questa sera (giovedì 6, alle 20. 30 per presentare “ L’uomo senza colpa”, il suo primo lungometraggio di finzione. Il film, una coproduzione tra Slovenia e Italia, con il sostegno di Fvg Film Commissione e Fondo regionale per l’audiovisivo, si è appena aggiudicato il Premio Ettore Scola per la Miglior Regia al Bif&st 2023. Con Gergolet, sul palco del Visionario, ci sarà l’attrice Valentina Carnelutti nel cast con Branko Zavrsan, Enrico Inserra, Rossana Mortara, Livia Rossi, Alessandro Bandini, Giusi Merli, Paolo Rossi.

«Il film – afferma il regista – è un’indagine umana prima che sociale e una storia di vendetta. La protagonista è Angela, vedova dell’amianto che incontra l’uomo responsabile della morte del marito. Deciderà di diventare la sua badante per punirlo. In questo modo cade in un labirinto emotivo che separa la vendetta dal perdono».

L’amianto e le sue conseguenze fanno da detonatore all’intera vicenda. Come maiquesto tema?

«La ricerca per questo film parte da lontano, nasce da un percorso lungo, iniziato quasi quindici anni fa con un cortometraggio intitolato “Polvere”. Sono nato a Monfalcone, in un’area dove le conseguenze dell’esposizione all’amianto sono molto presenti. Quasi ogni famiglia ha amici o parenti che si sono ammalati e molti sono morti. Volevo raccontare la storia di persone che appartengono a una comunità che è stata avvelenata “dentro” a causa di quello che gli è accaduto e raccontarne le vicende personali spostando l’indagine dal conflitto sociale a quello familiare e individuale, personale e intimo. Il film indaga cosa accade quando qualcuno subisce un’ingiustizia e viene lasciato solo, quando la giustizia fallisce il suo compito e vittima e colpevole si ritrovano nella stessa stanza».

L’incipit del film è molto potente e di grande tensione emotiva. Uomini e donne con volti e abiti impolverati, un’aula di tribunale con un imputato e un canto che ricorda una liturgia del primo Rinascimento e con una parola, ripetuta molte volte.

«È la parola “polvere” in sloveno. Viene cantata alla maniera di un canone ecclesiastico. Avevo in mente qualcosa come un Requiem, un processo-funerale. La frase che dicono è “respiriamo polvere”» .

L’uomo senza colpa ha molti dialoghi in triestino e monfalconese. Come è stato accolto il film nei vari Festival in giro per il mondo?

«L’amianto è una questione globale, che riguarda tutti, tutti capiscono. Ad ogni festival il film è stato accolto con grande emozione e tensione. Andremo a breve al Festival internazionale di Pechino. In Cina l’amianto è legale».