Duecento autori e studiosi, 80 appuntamenti: ecco l’edizione 2023 di vicino/lontano

È potere la parola chiave di vicino/lontano 2023: potere come coercizione e aggressione, ma anche come possibilità di scegliere.

Ottanta gli appuntamenti del festival che porterà a Udine, dal 3 al 7 maggio, oltre 200 autori e studiosi: tra gli ospiti Gaë Giraud, Vera Politkovskaja, Fabrizio Gatti, Lucio Caracciolo e Stefano Massini, che chiuderá il festival presentando il ultimo lavoro teatrale (Manhattan Project) nell'ex chiesa di San Francesco



Non solo incontri e presentazioni di libri, ma anche spettacoli ed eventi teatrale, "per un'esplorazione con tutti i linguaggi", come ha sottolineato la curatrice Paola Colombo.



Tra gli eventi la consegna del Premio letterario Tiziano Terzani che sarà consegnato sabato 6 giugno al Teatro Giovanni da Udine.