Con Vicino/Lontano il “doppio” potere: oltre duecento ospiti per ottanta appuntamenti

È potere la parola chiave di Vicino/Lontano 2023: potere come coercizione e aggressione, ma anche come possibilità di scegliere.

Ottanta gli appuntamenti del festival che porterà a Udine, dal 3 al 7 maggio, oltre 200 autori e studiosi: tra gli ospiti Gaë Giraud, Vera Politkovskaja, Fabrizio Gatti, Lucio Caracciolo e Stefano Massini che chiuderá il festival presentando il suo ultimo lavoro (la lettura scenica Manhattan Project) nella chiesa di San Francesco.

A chiudere il festival un evento con Stefano Massini. Nell’attesa che prima o poi anche in Italia "Manhattan Project" diventi una vera produzione teatrale, come accadde per "Lehman Trilogy," è l’autore stesso adesso a presentarne le atmosfere, i personaggi e il passo narrativo, in una lettura scenica di alcuni fra i più importanti momenti dell’opera.

Non solo incontri e presentazioni di libri, ma anche spettacoli ed eventi teatrali, «per un’esplorazione con tutti i linguaggi» come ha sottolineato la curatrice Paola Colombo presentando il programma assieme a Nicola Gasbarro, presidente del comitato scientifico.

Un festival che recupera i suoi tradizionali spazi (primo fra tutti l’ex chiesa di San Francesco), ma che utilizzerà per la prima volta anche la restaurata Torre di Santa Maria. E un festival «i cui costi aumentano – ha sottolineato Paola Colombo, lanciando un segnale d’allarme – : non so se il prossimo anno riusciremo a sostenerli».

Potere dunque al centro degli appuntamenti, «un potere – ha evidenziato l’antropologo Gasbarro – che cambia di natura e di sostanza, che non appartiene più alla politica.

Il potere diventa globale, i poteri nazionali stanno scomparendo, siamo nell’era del potere dell’economia globale». Senza dimenticare il potere della tecnologia, «che ci stravolge nascondendosi nel quotidiano».

Come uscire da queste trappole? «Non dobbiamo rassegnarci a queste declinazioni del potere e all’idea che il futuro non è pensabile se non è la continuazione del presente»

Punto focale del festival la serata per la premiazione del vincitore del Premio Terzani, sabato 6 al Teatro Nuovo Giovanni da Udine. Il vincitore 2023 verrà annunciato da Angela Terzani, presidente della giuria del Premio, mercoledì 12 aprile. Cal Flyn per Isole dell’abbandono.

Vita nel paesaggio post-umano (Atlantide), Paolo Giordano per Tasmania (Einaudi), Pierre Sautreuil per Le guerre perdute di Jurij Beljaev (Einaudi), Mikhail Shishkin per Russki Mir: guerra o pace? (21lettere) e Zerocalcare per No Sleep Till Shengal (Bao Publishing) sono i cinque finalisti.

Apre il calendario di Vicino/Lontano 2023 l’inaugurazione (venerdì 28 alle 18.30) di “Time after time”, mostra personale dell’artista Marco Petrus, che sarà visitabile fino al 30 luglio al la Stamperia d’arte Albicocco.

Tra gli eventi del festival,il 2 maggio, alle 18.30 si inaugura al Make Spazio espositivo la mostra fotografica, a cura di Michele Guerra, “Mariupol Diary” del fotografo ucraino Evgeny Sosnovsky, esposta per la prima volta in Italia.

E poi gli incontri. Vicino/lontano 2023 si aprirà con un dibattito dedicato alla “metamorfosi dei poteri” che vedrà l’intervento dell’economista e matematico gesuita Gaël Giraud, della sociologa Mariarosa Ferrarese e del filosofo Giovanni Leghissa, sollecitati dall’antropologo Nicola Gasbarro a rispondere a una domanda cruciale: dove si nascondono i nuovi poteri.

Ma il festival affronterà questioni eminentemente geopolitiche: la deglobalizzazione, con il direttore di LiMes Lucio Caracciolo; il silenzio calato sull’Afghanistan con il fisioterapista Alberto Cairo, del dottore di ricerca Fabrizio Foschini e del giornalista Valerio Pellizzari; la rivoluzione delle donne in Iran con i giornalisti Luciana Borsatti e Alberto Negri, il regista e scrittore Fariborz Kamkari, la scrittrice e storica Farian Sabahi e l’artista attivista Gianluca Costantini. Vera Politkovskaja, giornalista e documentarista, figlia di Anna Politkovskaja (Premio Terzani 2007, alla memoria) racconterà la vita e la passione per la verità di sua madre, in dialogo con il giornalista Andra Filippi.

Non solo incontri ma anche spettacoli. “Alessandro. Un canto per la vita e le opere di Alessandro Leogrande” è il titolo dello spettacolo di Gianluigi Gherzi e Fabrizio Saccomanno che Css e vicino/lontano propongono insieme (mercoledì 3 maggio alle 21) al Teatro San Giorgio.

A grande richiesta, verrà riproposto idi “Due padri”, lettura scenica a cura di Massimo Somaglino e Alessandro Lussiana, dal libro vincitore del Premio Terzani 2022, Apeirogon di Colum McCann (giovedì 4 alle 21).

A chiudere il festival 2023 (domenica 7 alle 21) sarà lo scrittore e drammaturgo Stefano Massini, trionfatore ai Tony Awards 2022, che racconterà al pubblico di vicino/lontano in una lettura scenica con musica il suo ultimo, attualissimo lavoro, Manhattan Project.