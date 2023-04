Rassegne e musei aperti: cosa fare a Udine e in Friuli per le festività di Pasqua

Il lungo weekend delle festività pasquali è occasione per visitare e approfondire la conoscenza delle collezioni dei luoghi della cultura in Friuli Venezia Giulia.

A Udine, Casa Cavazzini è visitabile la mostra “Insieme”, domani e lunedì, con orario dalle 9 alle 20. (Prenotazioni@udinegrandimostre.it; 0432-1279127).

I Musei del Castello di Udine e il Museo Etnografico (via Grazzano) sono aperti Lunedì dell’Angelo con ingresso gratuito, dalle 10 alle 18.

A Trieste, la mostra “Il Mito dell’Arte Africana nel ‘900. Da Picasso a Man Ray, da Calder a Basquiat e Matisse” sarà aperta al pubblico domani e lunedì 10 aprile, dalle 10 alle 20, al Magazzino 26 (Sala Carlo Sbisà).

Ultimi giorni per visitare la mostra “The Great communicator Banksy- Unauthorized exhibition” a Trieste presso il Salone degli Incanti. Lunedì 10 aprile, ultimo giorno della mostra, apertura fino alle 22.

Magazzino delle Idee a Trieste, con la mostra “Ritratti africani Seydou Keïta, Malick Sidibé, Samuel Fosso”: oggi (sabato 8) dalle 10 alle 19, domani (Pasqua) dalle 10 alle 19, lunedì 10 dalle 10 alle 19. Per info: www.magazzinodelleidee.it

Sempre a Trieste, il Faro della Vittoria: oggi dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19, il giorno di Pasqua dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19, lunedì 10 aprile dalle 10 alle 19. Per info:www.farodellavittoria.it .

Aperto il Museo storico e il Parco del Castello di Miramare (lun-dom 9-19 Museo, 8-19 Parco). Da non perdere la spettacolare fioritura primaverile, anche nelle sale del Castello con la mostra Ars botanica. Giardini di carta.

Uno straordinario San Girolamo penitente di Tiziano Vecellio (1570-76 ca) sarà l’eccezionale ospite della Collezione famiglia De Martiis allestita a Palazzo de Nordis a Cividale del Friuli fino al 7 maggio 2023 e sarà visibile con i seguenti orari: da lunedì a venerdì 10-13 e 15-18; sabato, domenica e festivi 10-18.

I musei archeologici nazionali di Aquileia e Cividale del Friuli resteranno aperti tutti i giorni dalle 10 alle 19, compreso il lunedì di Pasquetta offrendo ai visitatori inedite occasioni di riscoperta e lettura delle proprie collezioni.

Dai Bastioni fino alla Piazza, Palmanova si prepara per l’edizione 2023 della Pasquetta sui Bastioni. Lunedì di Pasqua, dalle 10 in poi, attività e sport all’aria aperta tra Porta Udine e Porta Cividale, laboratori di liuteria, tessitura ed ecosostenibilità, giochi per bambini, visite guidate alla Fortezza, alle gallerie di contromina e al Parco Storico dei Bastioni, gite in carrozza e la fattoria didattica. In Piazza Grande, mercato straordinario, dell’antiquariato e degli hobbisti e la mostra delle opere di Gianfranco Perissutti.

La mostra “Mulini aperti in Carnia 2023” promossa dall’Istituto Comprensivo di Tolmezzo, in collaborazione con il Museo carnico delle Arti Popolari “Michele Gortani” sarà ospitata nel salone centrale di Palazzo Campeis (a Tolmezzo, sede del Museo Carnico) a partire da domani e sarà visitabile fino al 19 maggio.

A Gorizia, Palazzo Attems Petzenstein con la mostra “Italia Cinquanta Moda e Design. Nascita di uno stile”: oggi dalle 10 alle 18, domani chiuso, lunedì 10 dalle 10 alle 18. Per info: www.musei.regione.fvg.it.

Sempre a Gorizia, il Museo della Grande Guerra e il Museo della Moda e delle Arti applicate, con le mostre “Tra la Terra e il cielo. I meravigliosi ricami delle Orsoline” e “Le Orsoline a Gorizia. Oggi dalle 9 alle 19, domani (Pasqua) chiusi, lunedì 10 dalle 9 alle 19. Per info: www.musei.regione.fvg.it.

A Gradisca d’Isonzo, la Galleria Spazzapan con la mostra “Sottsass/Spazzapan”: oggi dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19, domani chiusa, lunedì 10 dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19. Per info si può guardare sul sito www.musei.regione.fvg.it .



A Passariano di Codroipo, la Villa Manin con la mostra “Guerra all’arte. I beni culturali del Friuli Venezia Giulia tra protezione e distruzione – 1940 – 1945”: oggi dalle 10 alle 19, domani dalle 10 alle 19, lunedì 10 dalle 10 alle 19. Per info: www.villamanin.it



Museo della Vita contadina a San Vito al Tagliamento: oggi dalle 10 alle 18, domani chiuso, lunedì 10 dalle 10 alle 18. Per info: www.musei.regione.fvg.it.



Museo dell’Emigrazione a Cavasso Nuovo: oggi dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 17, domani chiuso, lunedì 10 dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 17. Per info: www.musei.regione.fvg.it