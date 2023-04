Il saggio di Cal Flyn: l’umanità fa tantissimi errori, talvolta li corregge la natura

Pur raccontando di posti che l’uomo ha degradato e sfregiato, di luoghi desolati che testimoniano di interventi umani dannosi, distruttivi e spesso catastrofici sull’ambiente, Isole dell’abbandono. Vita nel paesaggio post-umano (Edizioni Atlantide) un affascinante narrazione della scrittrice e giornalista scozzese Cal Flyn, finalista al Premio Terzani 2023, è un libro che invita alla speranza.

In fondo se l’uomo non saprà difendere e proteggere il pianeta da una fine che oggi appare non proprio lontanissima, sembra suggerire Flyn, sarà la natura stessa con le sue leggi e la sua forza di sopravvivenza a far rinascere ciò che sembrava morto per sempre.

Non a caso Flyn, a proposito dell’azione della natura, una natura indomita che tenacemente si riprende spazi che l’uomo le aveva negato, parla non tanto di restaurazione quanto di redenzione, di riscatto: una lezione dalla quale, seguendo la strada indicataci dalla natura, possiamo trarre indicazioni e modalità di recupero e salvezza per l’ambiente e il pianeta.

Sono storie, quelle narrate da Flyn, legate a dodici posti sparsi per il mondo, dalla Scozia agli Usa, dalla Tanzania a Cipro, dal Baltico al regno Unito alla Francia, in cui, ritiratosi l’uomo, la natura è avanzata; e dove, seppure in piccola scala, l’Apocalisse, scomparsa l’umanità, si è fatta vedere, ma non è stata la vera fine, perché qualcos’altro ha trovato il suo inizio.

Posti che raccontano dei diversi aspetti del processo di abbandono e riconquista da parte della natura. Così quelli che sembravano luoghi di sola morte, diventano invece motivo si speranza.

Perché altre specie vegetali e animali si sono stanziati in quei luoghi, riportandoli a nuova vita, anche a nuovi sorprendenti paesaggi.

Luoghi in cui “la natura ha potuto operare libera da costrizioni, offrendoci l’inestimabile opportunità di osservare le logiche degli ambienti in divenire”.

Così è successo per le colline di rifiuti derivato dalla lavorazione del petrolio scisto che fiorì in Scozia dalla seconda metà dell’800 fino agli anni ’60 del secolo scorso quando prese il sopravvento il petrolio liquido del MedioOriente, una lavorazione che produceva enormi tonnellate di detriti che venivano scaricati nel Lothian occidentale, a una ventina di chilometri di Edimburgo, e su queste colline chiamate le cinque sorelle si sono andate formando delle vere e proprie oasi naturali dove con nuove vegetazioni e la nidificazione di miriadi di uccelli la natura si mostra in tutta la sua bellezza.

Oppure le macerie e i villaggi abbandonati nella zona cuscinetto tra la Cipro turca e la Cipro greca, fascia creata dopo l’invasione di Cipro da parte della Turchia nel 1974 e la divisine in due dell’isola, macerie e case sventrate o senza infissi nelle quali hanno trovato modo di vivere e riprodursi, ad esempio, i mufloni di Cipro, pecore selvatiche che esistono solo su quest’isola e già in pericolo d’estinzione.

Sono terre di nessuno di cui la natura le piante e gli animali si sono impadroniti imprimendo nuova linfa a orizzonti e panorami.

Anche a Chernobyl, oggi il sito più contaminato in assoluto, la vita vegetale e animale ha ripreso, sviluppandosi in maniera esponenziale, ad esempio con la fauna raddoppiata in dieci anni e anche con il ritorno di molti contadini, i samoseli.

Sono solo tre esempi di come nella devastazione attuata dal progresso tecnologico e dall’azione spesso scriteriata dell’uomo, la vita riprenda il suo ruolo indicandoci da un lato la transitorietà dell’impatto dell’uomo sulla Terra e dall’altro la speranza di una natura che torni in possesso di ciò che le è stato tolto.

Un reportage, questo di Flyn, scritto con competenza e uno stile brillante e coinvolgente: le sue storie pur nell’eccezionalità ci toccano da vicino, ci dicono molto del nostro rapporto con l’ambiente che ci ospita, degli errori dell’umanità, ma anche dell’indistruttibilità della vita. E questo non è poco.