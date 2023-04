Premio Latisana per il Nord-Est, sabato la proclamazione

Sarà una grande festa dei libri, degli autori e degli amanti della lettura e anche una speciale festa di compleanno per i 30 anni del Premio Letterario Internazionale “Latisana per il Nord-Est” che, dal 1994, dà voce alla migliore produzione letteraria, a storia e anima dell’area di confine formata dal Triveneto e dai Paesi confinanti.

Appuntamento sabato 15 alle 20.45 al Teatro Odeon di Latisana con l’evento organizzato e coordinato dalla Biblioteca di Latisana e la direzione artistica e organizzativa di Bottega Errante. Durante la serata, ci sarà l’attesa proclamazione del vincitore del Premio Narrativa 2023, conteso dai tre finalisti Drago Jančar con “E l’amore anche ha bisogno di riposo” (La nave di Teseo), Paolo Malaguti con “Il moro della cima” (Einaudi) e Matteo Melchiorre con “Il duca” (Einaudi).

«È la montagna ad essere protagonista di questa finale: – commenta Cristina Benussi, presidente della giuria tecnica – territorio a margine rispetto alle zone dove si produce, la montagna è luogo capace di compenetrare di sé chi la abita. Diventa, di volta in volta, spazio chiuso da cui fuggire per non venir soffocati da radici culturali ataviche, banco di prova per dominare le dinamiche conflittuali tipiche delle piccole comunità, testimone di manipolazioni ideologiche che hanno contaminato rovinosamente la storia. Anche questa è una delle protagoniste dell’annata, nel caso specifico di una zona di frontiera dove la guerra tra etnie diverse ha stravolto anche rapporti che si pensavano consolidati».

«Il Premio è nato per valorizzare la letteratura e questi meravigliosi territori di confine, la loro ricchezza storico-culturale e sociale: – sottolinea l’assessore alla Cultura Martina Cicuto - dalla sua nascita ad oggi si è lavorato in modo che continuasse a concepire il confine non come limite, escludendo il concetto di marginalità e introducendo quello di incontro di culture, gente, legami, idee e innovazione».

Sul palco anche Ginevra Lamberti che, con “Tutti dormono nella valle” (Marsilio), si è aggiudicata il Premio Coop Alleanza 3.0: il libro vincitore è stato scelto dai nove componenti della giuria dei lettori, estratti a sorte tra le 44 candidature arrivate da tutta Italia , che hanno potuto leggere gli 11 titoli precedentemente selezionati dalla giuria tecnica.

A condurre la serata sarà Claudio Moretti, regista e attore che nel 1982 ha fondato il Teatro Incerto, mentre i vari componenti della giuria tecnica si alterneranno sul palco per intervistare i tre finalisti e la vincitrice del Premio Coop Alleanza 3.0. Come ogni anno, infatti, il libro vincitore del Premio Narrativa sarà scelto dalla giuria tecnica a teatro, solo poco prima dell’inizio della premiazione e verrà così svelato in anteprima direttamente sul palco sia al pubblico in sala sia agli autori stessi.

A fine serata, grande festa per il compleanno del Premio che spegnerà le 30 candeline sopra la torta che sarà offerta a tutto il pubblico presente.

L’ingresso alla serata in teatro è libero e gratuito. Per informazioni scrivere a biblioteca@comune.latisana.ud.it, o chiamare il numero 0431 525179-181.