Sette giorni, tre vite prossime a cambiare: Antonella Sbuelz racconta l’ansia giovanile

A(n)sia. Una “n” dentro una parentesi che in fondo è un’anima. Una parola dentro un nome, “Asia”, che è troppo grande per viverci.

Rischia di perdersi in un continente intero la protagonista del nuovo romanzo di Antonella Sbuelz, edito da Feltrinelli, in libreria da oggi. E allora sceglie un nome meno bugiardo che si adatti alla sua natura di sedicenne «piccola, anonima, banale».

Il mio nome è A(n)sia è il titolo rivelatore scelto dalla pluripremiata scrittrice e poetessa udinese per la sua nuova storia che, spalancando finestre sul passato, intreccia metamorfosi di 3 vite in 7 giorni, guardate da due prospettive, narrate da due voci che si perdono, si cercano, si ritrovano. Sono queste azioni a scandire le tre sezioni del romanzo, a dare la spinta al motore narrativo, a muovere i personaggi, i loro intenti, i loro bisogni, le loro paure.

Un incontro di generazioni sorprendentemente vicine. Questo è innanzitutto il romanzo. Utopico il tempo da condividere con la propria madre. Autentico e pieno quello con la nonna. Tra la nipote e Nonnanna c’è un patto d’amore, un segreto. C’è il capirsi, il sapere di poter contare l’una sull’altra. Simile è la paura. L’ansia di Asia ha il potere di pietrificarla, di squarciarla come un fulmine.

La paura di Nonnanna è il furto dei nomi e delle cose: teme di perdere i ricordi, di non riconoscere la voce allegra della nipote. Entrambe sono state derubate di qualcosa: un affetto o la memoria. Anche la tristezza le accomuna. Ha a che fare con il tempo che non torna e non si cambia. Ma a cambiare sono loro. Metamorfosi di pelle, vita, nome. Entrambe, per affrontare il futuro, devono fare i conti con quello che è stato. Al centro dell’intreccio “un appuntamento con il passato”. Si tratta di uscire dalla “comfort zone” per la nipote e di una gara contro il tempo per la nonna, perché non sempre c’è un dopo. Sfide con cui si sale di livello come in un videogame. Fresco e tecnologico è il linguaggio di Asia che si racconta in prima persona. Poetica e lieve, senza sconti nel dire la verità è la voce che si rivolge ad Annina, alla nonna Anna bambina che da una vita va cercando un fantasma del cuore. Solo dentro il karma della solidarietà l’ansia può sciogliersi in canto, canto condiviso.

Improvvisa la partenza della nonna. Un viaggio che è medicina. A cercarla la nipote che si misura con una strada complessa di “bivi, scorciatoie o passi falsi”. Capita allora di imbattersi nella spietatezza della guerra in cui più forte però si alza il bisogno d’amore. «Noi siamo la nostra storia». Ci vuole coraggio a mettersi a nudo. Solo così è possibile trovarsi. E allora l’incontro di anime ha il profumo delle lenzuola che odorano di buono, di lavanda.

I luoghi in cui si muovono i personaggi sono Udine, un’aula con le chewing-gum appiccicate sul soffitto, Lignano, un casone lagunare, la Germania. I luoghi delle tematiche sono i confini tra assenza e presenza, bene e male, giusto e sbagliato, coraggio e paura, malattia e salute, guerra e pace.

Ma è anche la storia di un bullo clown, di amiche avatar, di un muro, di una gazzella che decide di fermarsi da una corsa cieca, di due leonesse che salvano un leone. E soprattutto è la storia di un carillon che risuona tra le pagine, e di una giostra che non ha mai smesso di girare, di cavallini, di due bambine che crescono al ritmo struggente di un valzer di Strauss. Ed è la storia di una corsa in Vespa, di un mare nella voce di Tommaso, e di qualcosa a cui forse dare nome “amore”: «Se fossi ramo lo chiamerei tronco. E prato se fossi un filo d’erba, cielo se fossi una nube. Se fossi una goccia di pioggia saprei solo che c’è una goccia che da qualche parte, chissà dove, cadrà nel mio stesso momento, impatterà sul mondo assieme a me».