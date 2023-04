Ferlinghetti secondo Vicentini Orgnani: «Lottò anche contro le lobby delle armi»

La missione iniziale includeva un obiettivo mirato: il focus sul movimento studentesco americano per individuare, in seguito, le matrici del Sessantotto in Italia. «Fu Cinecittà, nel 2007, a spedirmi a San Francisco — racconta il regista e sceneggiatore friulano Ferdinando Vicentini Orgnani — e dalle “Black Panters” (riuscii a intercettare David Hilliard, uno dei leader carismatici), scivolai dentro la “Beat Generation", corrente letteraria d’impatto emotivo, poetico, anti-materialista, innovativo. Il caso mi presentò l’occasione d’intervistare Lawrence Ferlinghetti, leggendario editore e fondatore della celeberrita libreria City lights a San Francisco, poeta e artista. Dopo quindici anni di lavoro sarà finalmente sotto gli occhi di tutti “The Beat Bomb”, docufilm sui rivoluzionari anni Cinquanta che racconta il mio viaggio e le testimonianze della più dirompente corrente letteraria e politica del Novecento. La colonna sonora è di Paolo Fresu».

L’opera di Vicentini Orgnani, dopo il debutto bolognese, sarà domani, giovedì 13, alle 20.45, al Cinemazero di Pordenone, venerdì 14, alle 19.30, al Visionario di Udine e sabato 15, alle 18.30, all’Ariston di Trieste (in tutte e tre le tappe sarà presente il regista), per poi proseguire in un lungo tour per i cinema d’Italia.

Ferdinando, anche il suo è stato un lunghissimo on the road americano, come il mitologico libro di Kerouac, uno dei fulcri della Beat generation, assieme ad altri personaggi quali Allen Ginsberg, Gregory Corso e, naturalmente, Ferlinghetti.

«Al tempo Lawrence aveva ottantasei anni e si dimostrò assai generoso nello sganciare con generosità preziosissimi ricordi per la Storia di quella ribellione. Agli inizi dell’avventura Ferlinghetti aprì con un socio una libreria per tascabili — investirono cinquecento dollari a testa — allora il genere non era affatto gettonato, ma lo diventò ben presto. A dare slancio alla carriera contribuì fortemente una sua scelta coraggiosa, ovvero dare alle stampe il controverso “Urlo” di Ginsberg — un poema psichedelico, urlo di dolore contro l’America — che nel 1957 finì in tribunale per oscenità. E sempre Ferlinghetti editò “On the road” (Sulla strada), uno dei manifesti della Beat, come dicevamo prima».

Non solamente un uomo di intuizioni fu l’ultra centenario Lawrence, anche un signor poeta dalle vendite incredibili, visto che la lirica non hai mai avuto un mercato mondiale così importante.

«Infatti lui morì a 102 anni nel 2021, così giusto per ricordare la sua interminabile vita. Certo, il libro “A Coney Island of the Mind” riuscì a superare i due milioni di copie, pazzesco davvero».

Il cognome Ferlinghetti evoca natali forse italiani?

«Il padre era bresciano, certo. Nota, perché ripresa dai giornali, fu la visita appunto a Brescia dell’americano che per i suoi modi sospettosi di ripercorrere i luoghi paterni finì interrogato dalle forze dell’ordine e poi rilasciato quando i poliziotti lo identificarono».

Nel film troviamo anche connessioni con celebrità italiane…

«Giorgio Albertazzi e Michele Placido lo tradussero recitandolo a Teatro di Tor Bella Monaca. Michele allora, nel 2008, lo dirigeva. E sarà la parte finale del film di una grande forza evocativa. La poesia è dedicata ai fratelli Wright che sperarono nella loro invenzione — parliamo dell’aereo, ovviamente — per far scendere la pace sulla Terra. Ma non fecero i conti coi fratelli “Wrong” che quell’aereo di pace lo trasformarono in bombardiere».

C’è un altro messaggio forte e attuale di Felinghetti...

«La sua eterna lotta alle lobby americane delle armi, quelle che decisero e continuano a decidere dove a quando far scoppiare le guerre. In un suo famoso discorso di fine mandato il presidente Eisenhover lanciò un monito contro l’American Military Industrial Complex, scusandosi di non non essere mai riuscito a contrastarlo».

Nel film ci sono anche due famosi attori, Joanna Cassidy di “Blade Runner” e Tony Lo Bianco del “Braccio violento della legge”.

«E pensi che non hanno voluto denaro. Gli americani, anche se famosi, quando credono in qualcosa non pensano a far cassa ma al bene del prodotto. Questo è capitato a me, però. È bene precisarlo».