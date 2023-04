La rassegna su Banksy chiude con 93 mila visitatori: ora si punta su LaChapelle

Si chiude con successo “The Great Communicator. Banksy – Unauthorized Exhibition”: la mostra dedicata al writer di Bristol, inaugurata lo scorso 25 novembre negli spazi del Salone degli Incanti di Trieste e terminata il 10 aprile, ha registrato 93 mila ingressi e una media di circa 700 ticket al giorno, rappresentando la seconda mostra più visitata di sempre tra quelle organizzate in Friuli Venezia Giulia.

Pubblico proveniente da tutta Italia, in particolare dalla regione, dal Veneto, ma anche dall’estero, con un grande afflusso dalla Slovenia e dall’Austria.

T ra le migliaia di visitatori, non sono mancate moltissime scolaresche e giovanissimi appassionati di arte ad apprezzare il linguaggio contemporaneo e trasversale di Banksy, tanto che l’esposizione, curata da Gianni Mercurio, promossa dalla Regione Friuli Venezia Giulia e dal Comune di Trieste e organizzata da PromoTurismoFvg in collaborazione con Madeinart, è stata eletta come la mostra più articolata mai organizzata sul misterioso artista.

Una media di oltre 700 ingressi al giorno e picchi di oltre 3 mila biglietti venduti in alcune giornate: con questi numeri la mostra di Banksy può essere equiparata alla mostra che aveva riscosso maggiore successo in regione, “L’età di Courbet e Monet”, che era stata organizzata tra settembre 2009 e marzo 2010 e che aveva registrato 120 mila presenze con un mese in più di esposizione rispetto alla mostra.

Marzo è stato il mese nel quale è stato registrato il picco di ingressi (oltre 26 mila visitatori), seguito da gennaio (quasi 19 mila) e aprile (circa 17.800), in cui, in occasione degli ultimi giorni di mostra, PromoTurismoFvg ha deciso di prolungare gli orari di apertura fino alle 22.

Qualche altro dato. Oltre 300 le visite guidate individuali per un totale di 3.240 partecipanti, che si sono fatti guidare alla scoperta delle opere di Banksy, 60 laboratori con oltre 370 bambini presenti, che nell’area graffiti hanno “riempito” con le loro opere ben 110 rotoli di carta e 4,5 chilometri di disegni.

«L’esposizione dedicata a Banksy si è chiusa con un grande successo, superando le aspettative e confermando che quella che stiamo percorrendo è la strada giusta – afferma il presidente della Regione Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga -. Abbiamo voluto proporre ai visitatori un’alternativa per avvicinarsi e scoprire questo artista che ha la grande capacità e il merito di riuscire a comunicare attraverso un linguaggio universale, una scelta che oggi ci premia e della quale sono orgoglioso.

Proseguiamo lungo il percorso che vede affermare la nostra destinazione nel panorama nazionale delle mostre: Trieste e la nostra regione sono pronte ad accogliere e ospitare altre grandi esposizioni e il prossimo appuntamento con David LaChapelle, organizzato da PromoTurismoFVG in partnership con Comune e Madeinart al Salone degli Incanti, aggiungerà un altro prezioso tassello alla proposta culturale del Friuli Venezia Giulia».