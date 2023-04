Il premio Terzani va a Zerocalcare: vince il reportage a fumetti

“Usa le parole della quotidianità, elementari, sboccate, quasi di strada, teneramente pungenti. Mai addomesticate. E ci parla soprattutto attraverso il segno essenziale della sua matita, capace di costruire personaggi indimenticabili, icone del nostro tempo e maschere delle nostre nevrosi”.

Per questa pietà senza retorica, che non rinuncia a immergersi nell’abisso di indicibili massacri, pur conservando lo stupore e l’innocenza dello sguardo, per la capacità di raggiungere i giovani e i meno giovani con un linguaggio contemporaneo, la giuria del Premio internazionale Tiziano Terzani assegna a Zerocalcare, alias Michele Rech, per No Sleep Till Shengal (Bao Publishing)la 19esima edizione del Premio letterario internazionale Tiziano Terzani, riconoscimento istituito e promosso dall’associazione culturale vicino/lontano di Udine insieme alla famiglia Terzani, nel nome del giornalista e scrittore fiorentino.

Ieri l’annuncio da parte della presidente di Giuria, Angela Terzani Staude, moglie di Tiziano Terzani. “Zerocalcare – approfondisce ancora la motivazione - ci consegna un reportage di irresistibile presa fin dalla prima tavola, fin dal primo fumetto, che contiene già un universo di pensieri, una visione originale del mondo e l’impegno di una coscienza che è impossibile mettere a tacere”.

Con La profezia dell'Armadillo (2011), il suo primo albo a fumetti prodotto da Makkox, Zerocalcare si consacra come uno dei fumettisti italiani più rilevanti della sua generazione. Ha riscosso un successo straordinario ed è già considerata un classico la serie animata per Netflix Strappare lungo i bordi (2021). E ora sta per uscire una nuova serie dal titolo Questo mondo non mi renderà cattivo.

Nel libro premiato, il racconto nasce dal viaggio compiuto nella primavera del 2021 dall’autore, insieme a una delegazione italiana, nel nord dell’Iraq, a Shengal. Immagini e parole documentano le condizioni di vita e la lotta della comunità irachena degli ezidi, un popolo sopravvissuto al genocidio dell'Isis, protetto dalle milizie curde, con cui condivide il progetto politico di confederalismo democratico, che prevede uguaglianza di genere, giustizia sociale, convivenza tra i popoli, rispetto per l’ambiente: “Tutta roba che ci serve pure a noi”- scrive Zerocalcare, quelli sono “i posti in cui bisogna stare… tra uomini e donne che stanno capovolgendo una società ingiusta e oppressiva radicata da secoli”. Gli fa eco Angela Terzani: «Esattamente come pensava Tiziano, che partiva per imparare dagli altri, non certo per distribuire consigli».

Michele Rech riceverà il Premio Terzani sabato 6 maggio, (alle 21, Teatro Nuovo Giovanni da Udine) nell’ambito del festival Vicino/Lontano.

«Questo premio – ha commentato il vincitore – significa davvero molto per me. Non lo dico per cerimonia. La figura di Tiziano tra la fine degli anni ‘90 e l'inizio degli anni 2000 è stata uno dei pilastri della mia formazione "civica". Quando iniziavo a cercare una chiave per leggere il mondo e mi costruivo un pantheon adolescenziale che sapesse indicarmi dei punti cardinali, Tiziano era uno dei miei riferimenti. Essere incluso nella cinquina finalista per me è stato già come vincere».