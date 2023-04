Un manuale di viaggio nella storia: arriva la nuova guida sulle meraviglie di Aquileia

AQUILEIA. L’appuntamento è fissato per sabato 15 aprile, alle 11, al Museo archeologico nazionale di Aquileia dove ci sarà la presentazione della nuova guida sulle meraviglie di Aquileia, scritta da Elena Commessatti ed edita dalla libreria turistica editrice Odòs nell’ambito della collana incentro. Modererà l’incontro Oscar D’Agostino, giornalista del Messaggero Veneto, che dopo i saluti istituzionali dialogherà con l’autrice.

Aquileia una guida è un lungo racconto con quattro sezioni principali – Ritratto di città, Visioni d’autore, Passeggiate lente, Il meglio di – in cui fanno irruzione le Top 5, cioè i Luoghi del cuore di artisti, giornalisti, scrittori, guide turistiche che hanno vissuto la città o la vivono, per nascita o per adozione.

Il manuale di viaggio è frutto del lavoro di squadra che ha coinvolto per molti mesi la Fondazione Aquileia e PromoTurismoFVG, con la collaborazione del Comune di Aquileia, del Museo archeologico nazionale e della Basilica di Aquileia.

In occasione della presentazione l’ingresso al Museo archeologico nazionale sarà gratuito tutto il giorno, il Museo paleocristiano sarà aperto al mattino e Aquileia sarà animata tutto il giorno da un ricco programma di visite guidate gratuite per adulti e bambini (su prenotazione obbligatoria, max 25 persone) messo a punto da Fondazione Aquileia e PromoTurismoFVG con la collaborazione del Museo archeologico nazionale e della Basilica di Aquileia.

Gli itinerari seguiranno le “passeggiate lente” descritte dall’autrice e le prenotazioni si potranno effettuare telefonando all’Aquileia Infopoint al numero 0431-919491 o scrivendo a info.aquileia@promoturismo.fvg.it. I posti sono limitati a 25 persone per ogni passeggiata.

Le passeggiate inizieranno alle 9.30 e si potrà optare per un itinerario che partirà dal porto fluviale per proseguire lungo via Salvemini fino al Museo paleocristiano e nel pomeriggio alle 14.30 per una passeggiata tra i resti della romanità pubblica che si snoderà tra il fondo Cal, il decumano, il foro e il porto.

Alle 15.30 si potrà scegliere tra una passeggiata alla domus di Tito Macro e domus episcopale oppure un itinerario che inizierà con la visita al Museo archeologico e si concluderà al Sepolcreto. Alle 16 si potrà partecipare a una passeggiata al cimitero degli Eroi, alle 16.30 a una visita alla basilica e alle cripte con battistero e Südhalle.

Nella stessa giornata saranno organizzate in collaborazione con Fondazione Radio Magica due passeggiate teatralizzate per bambini (prenotazione obbligatoria telefonando al 375 6562461): alle 15 per i bambini dai 5 agli 8 anni compiuti (accompagnati da un adulto) e alle 16.30 per la fascia d’età dai 9 ai 13 anni. —