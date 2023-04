Musica ed eventi: cosa fare nel week-end in regione

Terzo fine settimana di aprile con gli appuntamenti culturali in regione, ne segnaliamo alcuni.

Torna Castelli aperti Fvg con la terza edizione dell’appuntamento più atteso per scoprire il Friuli Venezia Giulia attraverso manieri, dimore e parchi privati e pubblici, normalmente chiusi al pubblico. Sono 18 i castelli che apriranno le porte.

A Udine, al teatro San Giorgio va in scena stasera e domani con la doppia replica alle 19 e alle 21, Macalizi – il dio del massacro per la stagione di Teatro Contatto del Css. In scena gli attori Aida Talliente, Fabiano Fantini, Rita Maffei, Massimo Somagliono. Regia di Fabrizio Arcuri e Rita Maffei.

Si aprirà domani, domenica 16 aprile, l'edizione 2023 del Festival Enoarmonie, curato dall'Associazione musicale Sergio Gaggia di Cividale. Ad ospitare l'enoconcerto alle 18, sarà l'Azienda Pitars di San Martino al Tagliamento, ospite Denis Shapovalov.

Oggi, sabato, alle 11 si terrà al Museo archeologico nazionale di Aquileia la presentazione della nuova guida su Aquileia, scritta da Elena Commessatti (Odòs).

Sempre oggi, sabato 15, alle 10.30, alla Galleria d’Arte Tessile Contemporanea Gina Morandini di Maniago , si inaugura XS project dedicato agli artisti di Fiber Art Contemporanea.

A Pordenone, questa sera, alle 21, al Capitol concerto con Murubutu, il rapper-professore di filosofia e storia.

La terza edizione del Festival Frattempi si aprirà con “Coltrane. Un Amore Supremo – Musica fra terra e cielo”, affascinante ritratto, in parole e musica. Lo spettacolo è in scena al Teatro “Gustavo Modena” di Palmanova questa sera (sabato 15) alle 20.45.

Domenica 16, alle 17:30, prosegue la Stagione del Teatro Luigi Bon a Colugna, ospitando uno degli interpreti più raffinati del pianismo internazionale: Alexander Lonquich.

Nella cornice del progetto e della mostra “Pier Paolo Pasolini & Dora Bassi: eredità ai contemporanei” – allestita a Gradisca d’Isonzo a Casa Maccari è proposta alle 10 una suggestiva escursione in bicicletta aperta a tutti insieme ad Alberto Pavan, autore del volume “Ciclonugae.

A Udine doppio appuntamento alla Galleria “Nuovo Spazio” di Luciano Chinese, Sandi Renko – inaugura alle 18 la mostra personale “Geometrie in dialogo”.

Villa de Claricini Dornpacher, storica dimora di Bottenicco di Moimacco, alle porte di Cividale, promuove oggi e domani “Baviera in Villa”.

Le vicende della Zobia Grassa saranno raccontate dal disegnatore Luigino Peressini, che dialogherà con Carli Pup, caporedattore di Radio Onde Furlane, accompagnato anche dalla musica di Vanni Floreani e Gianfranco Lugano. In programma domani (domenica 16, alle 14) nel Castello di Tricesimo.

Oggi, sabato 15, alla Libreria Moderna Udinese , alle 18 Alessandra Mureddu presenta “Azzardo” (Einaudi, 2023), in dialogo con il libraio Remo Andrea Politeo.

Si inaugura oggi (sabato 15) alle 18, ai Magazzini del Sale di Villa Ottelio Savorgnan nell’antico borgo di Ariis, nel Comune di Rivignano Teor, l’ultima esposizione della Rassegna di arte contemporanea Pasolini chi? Il corpo come strumento di lotta nell’epoca della cancel culture, curata da Eva Comuzzi e Orietta Masin.

I riflettori del Teatro Verdi di Pordenone si accendono oggi, sabato 15, alle 20.30 su Sergio Bernal, giovane e già affermato danzatore madrileno che ha saputo fondere la passione per il flamenco con la tecnica e l’eleganza della danza classica.

C’è tempo fino a domani per visitare la mostra “The Spirit of Will Eisner” al PAFF! International Museum of Comic Art di Pordenone.

Joe Perrino, rocker cagliaritano che a metà degli anni Ottanta del secolo scorso si fece conoscere ed apprezzare alla guida della band Joe Perrino & the Mellowtones è domani (domenica 16 aprile)alle 17 al Bar Torriani di Udine (via dei Torriani 3) e oggi (sabato 15)alle 21, a Monfalcone a Il Carso in Corso.

Domani, domenica 16, l’artista Andrea Mazzoli, dalle 16 alle 18.30, sarà a disposizione di visitatori presenziando alla sua mostra personale ospitata nelle sale di Palazzo Elti a Gemona.