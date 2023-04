A Capriva la 46ª Fieste de Patrie, protagonista la Bandiera del Friuli

È stata una grande festa, con un’alta partecipazione di pubblico e autorità, quella andata in scena ieri a Capriva del Friuli in occasione “Fieste de Patrie dal Friûl”. La 46ª edizione ha visto protagonista la Bandiera del Friuli: l’Istitût ladin furlan “Pre Checo Placerean” e l’ARLeF – Agenzia regionale per la lingua friulana hanno incaricato l’artista marchigiano Francesco Pellegrini di realizzare una fedele riproduzione dello storico vessillo. La copia è stata presentata ufficialmente durante la cerimonia civile. Sarà questo il “testimone” che i sindaci ospitanti la Fieste si scambieranno di anno in anno.

La manifestazione - organizzata dal Comune con il sostegno di Regione e ARLeF, in collaborazione con l’Istitût Ladin Furlan - ha preso avvio con l’esposizione della Bandiera, accompagnata dalla banda “Città di Cormons”. La messa in friulano, con letture e preghiere in sloveno e tedesco, è stata accompagnata dai canti del “Polifonico Caprivese”, e, all’uscita, dalle campane suonate a festa dagli “Scampanotadôrs del goriziano”.

Le celebrazioni si sono poi spostate al Centro civico per la cerimonia civile, preceduta dalle danze dei gruppi folcloristici “Michele Grion” e “Primavera” e dall’arrivo di una delegazione di cicloturisti della Fiab regionale, simbolicamente partita in mattinata da Aquileia.

Il programma prevedeva la lettura della bolla imperiale dal gruppo storico “Città di Palmanova”, lo scambio della bandiera tra Giuseppina Gerometta, consigliera del Comune di Vito d’Asio che ha ospitato la Festa nel 2022 e il sindaco di Capriva Daniele Sergon, e i saluti delle autorità. Pellegrini ha spiegato come ha realizzato la riproduzione del vessillo del Beato Bertrando, tra i più antichi d’Europa, custodito al Museo del Duomo di Udine.

È stato consegnato un riconoscimento a Lucia Follador, direttrice del coro giovanile “VocinVolo – Ritmea” di Udine, interprete, con il pianista Alessio Domini, dell’Inno ufficiale del Friuli girato a Villa Gallici Deciani.