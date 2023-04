Cinquant’anni dalla morte di Tiziano Tessitori, il grande politico friulano che portò alla nascita della Regione

Tiziano Tessitori, il più grande uomo politico del Friuli nel secolo scorso e storico d’alto livello, sarà probabilmente ricordato domani, nel cinquantesimo della morte, come “padre della Regione”, definizione semplificatrice e riduttiva: non si può dare per noto, infatti, il lungo processo culturale e politico che precede l’appello del luglio 1945, cioè la chiamata di tutti i friulani di buona fede «a stringersi compatti per la buona battaglia che è seria, nobile, alta e che deve finire con la vittoria per il miglior avvenire della Patria del Friuli».

Ma si deve anche spiegare che soltanto per non finire nel Veneto a statuto normale il 27 giugno 1947 aveva accettato la Regione Friuli-Venezia Giulia a statuto speciale: decisione che suscitò una levata di scudi anche nel suo partito, la Democrazia Cristiana, e gli costò una bomba posta sul cancello della sua villa sul viale Venezia.

Nato a Sedegliano nel 1895, dopo le elementari, come altri ragazzi friulani, intellettualmente dotati ma privi di sostegno economico, aveva frequentato il Seminario di Udine, dove fu allievo di Pio Paschini e Giuseppe Ellero.

In quella scuola “modernista”, Tessitori studiò teologia, ma anche storia del Patriarcato d'Aquileia e divenne sensibile alle istanze sociali, che ben conosceva anche per le sue umili origini: arretratezza agraria, emigrazione, isolamento dei contadini, vessati, dopo la Grande Guerra, dai proprietari terrieri che pretendevano i fitti anche per l'anno dell'invasione.

Dopo aver prestato servizio militare, era naturalmente pronto, nel 1919, per accogliere l’appello lanciato il 18 gennaio da don Luigi Sturzo “a tutti gli uomini liberi e forti”, e per schierarsi, al fianco di Agostino Candolini, nel Partito Popolare, che proponeva la riforma regionalistica dello Stato: una riforma, disse in un discorso al Senato, che Cavour non riuscì a realizzare perché morì troppo presto.

Si impegnò poi nelle “leghe bianche”, cioè nei sindacati dei contadini cattolici, e inventò la “sciopero fiscale” come strumento di lotta contro uno Stato cronicamente debitore.

Visse poi il travaglio dei cattolici per la collaborazione al primo governo Mussolini, e alla fine del 1922 si staccò dal Partito per dedicarsi all'attività di avvocato penalista.

Durante il ventennio fascista scelse l’isolamento, e per questo fu minacciato e percosso da alcuni facinorosi, ma scrisse saggi e tenne conferenze di alto livello ad esaltazione del cristianesimo: era il suo modo per essere antifascista.

Dall’isolamento politico uscì nell’estate del 1945 con tre articoli, pubblicati su “Libertà” il 12, 13 e 14 luglio: illustrò la riforma dello Stato in senso regionalistico e rivendicò per il Friuli lo status di regione autonoma.

Era una proposta a suo modo rivoluzionaria e spiazzante. Se si fosse semplicemente dichiarato favorevole alla trasformazione delle “regioni storiche” in enti costituzionali, come poi avvenne, avrebbe incontrato soltanto l’opposizione di liberali e comunisti. Se avesse aderito a una regione veneta “da Gorizia a Rovigo”, come proposero i partiti di Pordenone il 30 ottobre 1946, non sarebbe rimasto quasi solo nella sua Associazione per l’Autonomia Friulana. Ma lui voleva una nuova regione staccata dal Veneto e ciò, secondo gli avversari, costituiva addirittura una minaccia per l’unità nazionale!

Tiziano Tessitori rimase sulle sue posizioni, anche perché Lui, come altri veri autonomisti, immaginava regioni più piccole e funzionali delle “regioni storiche”, e il Friuli era appunto una regione addirittura paradigmatica.

Ma qui vorremmo richiamare l’attenzione su un aspetto spesso trascurato della sua battaglia. Le vicende del biennio 1945-1947 vengono di solito narrate, infatti, in chiave giuridico-politica, trascurando il lato economico della proposta di Tessitori, che aveva trovato la chiave per risolvere, o almeno per avviare a soluzione, il problema del sottosviluppo friulano.

Visto che il Friuli era venuto a trovarsi a ridosso della cosiddetta “cortina di ferro”, né lo Stato né i privati erano disposti a investire in prossimità di quel confine “delicato”. Ma una Regione autonoma, per svolgere le funzioni che lo Stato le avrebbe assegnato per statuto, avrebbe dovuto investire le sue risorse proprio in Friuli.

Così non avvenne, com’è noto, perché il 30 ottobre 1947, su proposta di Codignola, Gronchi, Moro, Cosattini e altri la Regione votata il 27 giugno fu “ibernata”, e tale rimase fino al 1964.

Quella sciagurata decisione produsse gravissimi danni economici e demografici - la Provincia di Udine negli anni Cinquanta perse 28 mila abitanti - e Loris Fortuna, nel 1962, si sentì in dovere di scrivere un libro intitolato “Al Friuli come al Mezzogiorno”: era esattamente quello che Tessitori voleva realizzare nel 1947 tramite un grande progetto giuridico con rilevanti ricadute economiche.