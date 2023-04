Un secolo fa il processo con il quale esordì il giovane brillante penalista

Tra le “Carte” del Tessitori custodite al liceo Stellini, un cartolare è dedicato a quello che possiamo chiamare: L’affaire Grablovitz - Maggiulli - Zanier (1915-1926). Un caso clamoroso che segnò per il neolaureato Tessitori l’esordio di una brillante carriera da avvocato penalista. Nel 1923 egli fu infatti incaricato della difesa d’ufficio di Melania Zanier, una giovanissima prostituta, imputata - con l’ex delegato di P.S. Salvatore Maggiulli - del reato di calunnia ai danni del professor Raimondo Grablovitz. Questi, nel 1916 era stato condannato a 10 anni di carcere dal Tribunale militare di Gemona, come spia al soldo degli austriaci, proprio per le accuse dei due, allora amanti.

I documenti non solo restituiscono una serie di personaggi e di vicende molto coinvolgenti, ma attestano la serietà con cui Tessitori si preparò alla difesa: la custodia comprende, infatti, assieme a copia degli atti, molti suoi appunti e note critiche. Un primo fascicolo riguarda le udienze del processo per spionaggio svoltosi a Gemona (al quale egli, allora ventenne, aveva assistito in qualità di segretario dell’Uff. Istruttore, Cap. Degioanni, che coraggiosamente aveva denunciato in uno Studio critico le gravi irregolarità del procedimento).

Nel marzo del 1917, era iniziato un processo per calunnia contro Maggiulli - Zanier, poi sospeso a causa dell’occupazione austriaca seguita alla rotta di Caporetto. Un nuovo procedimento penale viene istruito a Udine contro i due imputati solo nell’ottobre del 1923. Il secondo fascicolo ne custodisce gli atti: la parte più importante riguarda l’arringa finale di Tessitori. Questi delineato uno schema per punti, lo sviluppa ampiamente nel testo manoscritto del suo discorso: “In difesa di Melania Zanier”. L’esordio delinea con efficacia la situazione della città allo scoppio della Grande Guerra: una sorta di scenario per i protagonisti del caso giudiziario che appassiona gli udinesi, che gremiscono la Corte d’assise. Segue una descrizione della psicologia della Zanier e di come essa evolva: dall’iniziale rapporto di soggezione verso il Maggiulli e di complicità nella trama che egli ha ordito per fare carriera, ai primi segnali di pentimento della donna, che scrive una lettera sotto falso nome per scagionare il condannato, e infine confessa, nell’aprile del 1917, di aver mentito. Il testo analizza anche altre testimonianze, soprattutto quelle del Maggiulli, di cui evidenzia bugie e contraddizioni. Nella parte finale l’avvocato, citando affermazioni tratte dal Diario dell’imputata, ne illustra gli aspetti di umanità, quali l'amore per il figlio e i propositi di redenzione. La versione definitiva dell’orazione non è, purtroppo, integra: per fortuna l’ampio resoconto pubblicato dal Giornale di Udine (18-19 novembre 1923) la completa.

Il caso, conclusosi con un verdetto di condanna (ma la Zanier, considerata meno responsabile del Maggiulli, fu immediatamente scarcerata per l’avvenuta estinzione della pena), viene inaspettatamente riaperto, per l’annullamento - da parte della Cassazione - della sentenza e il rinvio alle Assise di Milano: lo comunica con amarezza in un biglietto (29-4-1924) l’avvocato Degioanni al Tessitori. Questi, rispondendo all’amico, rileva l’impressione enorme che la notizia aveva prodotto in Friuli. Entrambi gli avvocati verranno ascoltati come testimoni nel nuovo processo che si concluderà il 18-6-1925 con la definitiva condanna del Maggiulli: una sentenza per nulla scontata, date le simpatie fasciste per le forze armate e la polizia.