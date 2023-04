Panariello e Masini al Festival di Majano, Clementine al Gilberti

Nuovo appuntamento nel già ricco calendario del 63° Festival di Majano. Domenica 23 luglio protagonisti sul grande palco dell’Area Concerti saranno, per la prima volta insieme, il comico Giorgio Panariello e il cantautore Marco Masini.

“Panariello VS Masini, lo strano incontro”, questo il titolo del progetto che accomuna due amici che non hanno assolutamente niente in comune, se non uno sguardo attento sulla vita con due modi diversi di raccontarla.

Due grandi artisti che, ognuno con la propria sensibilità, si incontrano e si scontrano in una sfida fra battute e canzoni nelle arene estive di tutta Italia. I biglietti per lo spettacolo sono già in vendita. Tutte le info su www.promajano.it e www.azalea.it.

Fra i grandi concerti già annunciati al 63° Festival di Majano troviamo i live di Salmo (22 luglio), Renga e Nek (29 luglio), il balkan party con Goran Bregovic e la Wedding and Funeral Orchestra (8 agosto), l’attesissima reunion degli Articolo 31 (10 agosto) e il dj set di Gabry Ponte (14 agosto). Biglietti in vendita. Info su promajano.it e azalea.it.

Il 63° Festival di Majano è organizzato dalla Pro Majano, in collaborazione con Regione Friuli Venezia Giulia, PromoTurismoFvg, Comune di Majano, Associazione regionale tra le Pro Loco, Comunità Collinare del Friuli, Consorzio tra le Pro Loco della Comunità Collinare.

Novità anche a No Borders Music Festival, che ha annunciato ieri un altro concerto della sua 28esima edizione. Grande e atteso ritorno di Benjamin Clementine, domenica 30 luglio, alle 14, al Rifugio Celso Gilberti di Sella Nevea.

L’acclamato vincitore del Mercury Prize torna dunque per un nuovo appuntamenti nel Tarvisiano carico di nuove esperienze ed un nuovo album, uscito il 28 ottobre scorso, intitolato “And I Have Been”.