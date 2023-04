Galline in fuga e briganti: la magia degli Aardman approda a Pordenone

Ci saranno anche la macchina volante con cui la coraggiosa Gaia e le altre “Galline in fuga” scappano dagli avidi proprietari dell’allevamento e dall’infausto destino che le vorrebbe trasformate in succulenti sformati, o il favoloso galeone, lungo cinque metri, della strampalata ciurma di “Pirati-Briganti da strapazzo”, fra le preziosità della mostra “Shaun the Sheep & Friends The Art of Aardman Exhibition”, annunciata ieri dal Paff! di Pordenone, attesa nella sede del museo del fumetto dal 12 maggio (dove rimarrà aperta fino al 24 settembre).

Un’esposizione che, per la prima volta in Italia, racconterà il mondo creativo di uno dei più celebri studi di animazione contemporanei, i britannici Aardman Studios, vincitori di più premi Oscar, quelli che, oltre alle note ed esilaranti pennute e alla banda dei sette mari, hanno dato vita a personaggi di altri film iconici come gli animali della fattoria Mossy Bottom di “Shaun, vita da pecora” o ai mitici “Wallace & Gromit”, pellicole di grande successo nelle quali le amate creature di plastilina, filmate con la tecnica dello stop-motion, sono protagoniste di storie sempre intrise di humour inglese.

Curata da Art Ludique-Le Musée di Parigi e Paff! International Museum of Comic Art di Pordenone, la nuova mostra, “con cui il Paff! - sottolinea il direttore artistico Giulio De Vita – raggiunge il culmine di un percorso avviato cinque anni fa”, approda a Pordenone dopo Parigi, Francoforte, Melbourne e Seoul, per offrire ai visitatori un viaggio nell’universo creativo di Peter Lord e David Sproxton, menti e anime degli Aardman Studios, attraverso più di 30 set cinematografici e, ripercorrendo la loro storia, tutto il processo di realizzazione cinematografica: un omaggio al loro genio artistico La tappa pordenonese includerà inoltre contenuti visibili dal vivo per la prima volta, come alcune parti tratte dal musical natalizio “Un pettirosso di nome Patty” (2021), nominato agli Oscar e ai Bafta, di cui saranno esposti alcuni disegni e il pupazzo originale. Saranno visibili in anteprima nazionale la nuovissima serie “Lloyd of the Flies "(2022) e lo spettacolo in stop motion per bambini nominato ai Bafta, “The Very Small Creatures “(2021), mai distribuiti in Italia.

Si potranno ritrovare gli arnesi scoppiettanti di Wallace, l’orto di Gromit, più di 400 disegni, studi sui personaggi, acquerelli, storyboard, anche l'album da disegno di Nick Park da studente con i primi schizzi di Wallace & Gromit.

E per mostrare come si arriva al risultato sullo schermo, la mostra prevede l’allestimento di una scenografia del film “Shaun, vita da pecora”, creata dai tecnici delle luci dello studio Aardman per l’occasione, che permette di osservare l’importanza della luce nella realizzazione dei film in stop-motion. Grazie a numerosi contenuti audiovisivi ci si potrà infine immergere nella dimensione creativa dello studio, con estratti dei film più famosi, più di 60 cortometraggi e lungometraggi, pubblicità e videoclip.