Settanta incontri in 27 comuni friulani aspettando a Udine la Notte dei lettori

Partiamo dai numeri: 27 Comuni coinvolti, 70 eventi (tra cui due spettacoli teatrali e due mostre), 2 anteprime editoriali nazionali, 20 case editrici: è la decima edizione di Aspettando la notte dei lettori, in programma fino alla fine di maggio, in vista dell’evento a Udine (9-11 giugno).

Una festa letteraria presentata, venerdì 21 aprile (nell’ambito della Giornata della creatività), nello studio del maestro Giorgio Celiberti che per l’occasione ha realizzato il manifesto dell’evento e che, come ha sottolineato la curatrice Martina Delpiccolo, «ha tradotto in arte il tema della Notte dei lettori: una torre sulle cui pareti sono incisi segni “incrociati” simbolo delle mescolanze dei confini, e la civetta, simbolo della saggezza, essere misterioso e savio, che poggia su una pila di libri vivi a illuminare pregiudizi e ignoranza come la Luna che sa sorprendere la Notte».

Quest’anno la “Notte” cita Italo Calvino, il Castello dei destini incrociati, che è mutuato in “Il castello dei confini incrociati”. «Confini fisici, ma anche mentali, pregiudizi, veri e propri muri nei confronti dei diversi». Una tappa è dedicata all’inclusione, con un evento che si terrà nella Casa circondariale di Udine.

Una settantina gli appuntamenti. Si spazierà dalla storia al tema ambientale e alla riscoperta e valorizzazione del territorio, dai confini politici a quelli sociali, dalla poesia al romanzo e alle sceneggiature teatrali, dal canto popolare alla tradizione culinaria, dalla letteratura femminile alla letteratura per ragazzi con eventi per adulti, ma anche pensati su misura per i bambini attraverso le letture o il coinvolgimento diretto come protagonisti e attraverso giochi formativi (in particolare per la giornata mondiale del gioco, a cura della Ludoteca di Udine, che animerà il 27 maggio).

Tanti i protagonisti: Danilo De Marco, Alberto Garlini, Angelo Floramo, Paolo Patui, Mauro Daltin, Carlo Tolazzi, Matteo Bellotto, Mario Turello, Tullio Avoledo, Michele Marzian, Marina Giovannelli, Nelvia Di Monte, Raffaella Cargnelutti e molti altri ancora.

Un’offerta culturale in movimento e diversificata in varie sezioni e realtà, a partire dalla Biblioteca Civica Joppi. «Questa rete, frutto di un intenso lavoro di “tessitura” di rapporti e relazioni che la direttrice artistica Martina Delpiccolo e la Biblioteca Civica Joppi – ha sottolineato, in un messaggio, Antonio Impagnatiello, dirigente del Servizio Cultura e istruzione di Udine – hanno costruito nel corso del tempo (perché tali rapporti sono frutto spesso di anni di collaborazioni e condivisioni) e hanno portato qui oggi».

«Eventi come questo del Festival de “La Notte dei lettori” vanno va ben al di là di quella che è la comune visione e percezione del servizio della biblioteca» ha detto Cristina Marsili, responsabile della Biblioteca Joppi citando, tra l’altro, il Manifesto Unesco: “La biblioteca pubblica è il fulcro locale dell’informazione, che mette prontamente a disposizione degli utenti ogni tipo di conoscenza e di informazione”.

Importante il ruolo del Sistema bibliotecario del Friuli, il cui presidente Paolo Montoneri ha evidenziato che «la misura del successo è data non solo dai numeri, ma anche dalle richieste di coinvolgimento giunte da molte amministrazioni, a dimostrazione di come il desiderio di partecipare alla diffusione della lettura sia ben radicata nel nostro territorio. Non per nulla la nostra regione si colloca in cima alla classifica nazionale per libri letti».

Presenti anche i rappresentati dell’associazione editori Andrea Mascarin e delle Librerie, Remo Politeo, altri due fattori importanti nella costruzione di questa grande festa che ha preso il via nello Studio Celiberti.

«É la casa di tutti gli amici, di tutte le persone che si vogliono bene» ha detto il maestro. La mattina è poi proseguita con gli interventi di Mario Turello, Stefano Stefanutti, Giuseppe Carignani, Riccardo Pes, Paolo Munini, Adriana Bardellotto e di Sarolta Szulyovszky con gli studenti dell’Enaip.