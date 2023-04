Praga negli appunti e le foto di Frýbort e De Marco

Domenica 23 aprile, alle 18, a Villacaccia di Lestizza, nell’ambito di Aspettando la notte dei lettori, sarà presentato il volume Io ero di Praga. Zdeněk Frýbort e Danilo De Marco (autore delle fotografie), pubblicato da San Marco (280 pagine, 16 euro), All’’incontro saranno presenti Martina Delpiccolo e De Marco. letture di Fabiano Fantini. Ecco l’introduzione al volume a cura di Angelo Floramo, gentilmente concessa dall’editore.

Sì, l’ho avuto per mano anche io. Il manoscritto perduto, intendo. Anzi dovrei dire il dattiloscritto. Fogliacci di carta su cui una macchina da scrivere, a tratti sgangherata - vista la consunzione dei tasti - ha inchiostrato i suoi battiti. Ma definirlo manoscritto, in fondo, non è un errore, tante sono le glosse, i “marginalia”, le correzioni interlineari, le cancellature fatte a penna da una mano che si è fatta prendere dall’istinto compulsivo di un revisionismo malato.

Nel suo insieme sembrerebbe un’opera dadaista. O il rigurgito di qualche dissertazione universitaria, il parto di una di quelle dispute febbrili che in giorni ormai lontani - di cui ho fatto in tempo a essere testimone, per mia immensa fortuna! - cominciavano in aula per protrarsi lungo i marciapiedi di una città, fin dentro alle viscere odorose del suo ventre, in qualche taverna, il più delle volte, dove il sapore del vino umettava al meglio la sapienza del dire.

A sfogliarlo, il dattiloscritto, hai quasi la sensazione di essere inciampato in qualcosa di intimo e privato, e sei profondamente consapevole del privilegio che ti viene concesso nel lasciarci cadere dentro lo sguardo.

Potrebbe essere, che so, la notte insonne di uno scrittore forse, che come cantava il Maestro: «prova e riprova ma il senso del vero non trova». Non ricordo più quando Danilo De Marco me lo ha passato per la prima volta. Né dove ci trovavamo.

Ma posso giurare che fosse un’osteria della nostra morena friulana. Una di quelle che piacciono a entrambi, dove il padrone è ruvido ma compiacente.

Ogni volta che ci diamo appuntamento, noi due, è sempre presso un albergaccio fuori porta, quello che cerchiamo per le nostre ridanciane congiure, quando la scemenza dell’utopia si mescola alla seriosità del sugo. Poche le nostre esigenze, ma fondamentali: il vino ha da essere buono. Non un’etichetta di pregio, ma un’anima che non inganna. Altrimenti l’ebbrezza è prezzolata, e non è capace di regalare le stesse emozioni.

La clientela popolare. Dunque feroce e libertina, oltre che convintamente libertaria. La frequentazione partigiana con il Cid, maestro di vita di Danilo evocato anche nelle pagine che seguono, ci ha insegnato e quindi fortemente raccomandato che ci siano sempre due possibilità di uscita (o meglio di fuga).

E che almeno uno di noi due – in genere quello è proprio Danilo - sieda con le spalle al muro, tenendo sott’occhio la porta d’ingresso. Non sia mai che proprio quella sia l’ora della retata. Perché è così che funziona negli incontri clandestini, anarchici, dove la verità scoppietta come il sughero di una bottiglia buona, una di quelle che sul vetro vanta la polvere della cantina. Alla fine, quasi sempre, si canta. Roba di lotta, eh! Mai d’amore.

Ecco, questa è la cornice. Il dissolvimento delle topografie umane che segue in conciliaboli di questo genere favorisce, dopo il secondo vetro cui si tira il collo, un senso di straniamento tale che potresti essere ovunque.

Magari non proprio sul confine incerto tra la Terra di San Daniele e quella di Rive d’Arcano, sulle sponde erbose del Repudio, ma perfino a Praga. Ed è la Moldava che culla le nostalgie, non il Corno.

Che fosse inverno, invece, lo posso giurare. La stagione si addice alle tane tiepide, ai covi accoglienti. Quando le nuvole sono basse e la tramontana tossisce sui vetri è bello parlare di rivoluzioni e di sogni. Di donne perdute e di periferie immense, in cui ascoltare soltanto il rumore dei nostri passi o le baruffe dei ragazzini. In luoghi così, nell’ora incerta che declina verso le ombre, appaiono i fantasmi.

Quelli che da sempre seguono Danilo sono ormai diventati una folla chiassosa in bianco e nero. Hanno tutti il volto della gente comune: studenti, ubriaconi, impiegati che aspettano il tram, intellettuali irriverenti, artisti pazzi, scrittori fuori asse, poeti.

Ma anche vecchi dal passo sbilenco, bambine maliziose che già tradiscono nello sguardo la complicità della femmina, quella che sa ciò che vuole.

Sfogliate le pagine, che seguono a queste mie note incerte e inadeguate, e li ritroverete tutti lì, negli scatti del maestro (che non vuole essere chiamato così!), a condividere l’emozione di una lettura intenzionalmente offerta dalle carte originali del dattiloscritto, fotografate così come stanno, macchie di umidità (o di unto) comprese.

La firma è quella di Zdenĕk Frýbort. Un grande intellettuale, un gigante purtroppo dimenticato dai più, il cui pensiero spettinato è oggi più attuale che mai, in questo mondo di plastica in cui perfino la voce dei poeti sta diventando finta.

Quella dei professori e degli scrittori lo è ormai da tempo, addomesticata al servilismo del potere o all’ossequio infinito nei confronti del loro stesso egotico narcisismo. Ma non sono queste le anime che il diaframma di De Marco va rubando in giro per il mondo. Nel suo mirino ci stanno solo le bestie più rare.

Gli “animanti” ancora capaci di ferirti l’anima con l’artiglio del libero pensiero. Va detto che il fotografo complice di questa straordinaria primizia vanta una frequentazione di spiriti eletti che farebbe invidia a chiunque. E non si limita a ritrarli nella loro quotidianità. Ne condivide le erranze. Chiede asilo entro i perimetri slabbrati delle loro stesse vite, che poi ci racconta.

Così dentro alle ombre di ogni fotografia rimbalzano le storie. Gli accenti sono per lo più guasconi. O intrisi di una profonda malinconia.

Come se la bava della vita, quella vera, tenesse insieme “le vite parallele” che intrecciandosi disegnano geografie. Non solo quelle dell’anima, ovviamente.

È bello che Frýbort - il cui testo viene ora finalmente pubblicato, anche se in una maniera del tutto anomala, e per questo impagabilmente intrigante - abbia rubato a Plutarco il titolo di questo suo lavoro, rimasto troppo a lungo dentro ai cassetti. È bello che le esistenze da cucire insieme siano per lui proprio quelle di Kafka e di Hašek, apparentemente lontanissimi, e invece no.

È stupefacente che lo spazio teatrale in cui la narrazione rimbalza sia quella Praga in ombra, alternativa e misteriosa, resistenziale e mistica, un po’ ubriacona e un po’ puttana, in cui tante cose hanno avuto inizio, si sono accese e si sono spente, profezia di questa nostra Europa triste e malata, proprio come i roghi in cui si sono consumate le carni e il pensiero di Hus (1415) e di Palach (1969).

Si chiamavano entrambi Jan. Che sarebbe a dire Giovanni. Il profeta del fuoco.