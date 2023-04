Una commediola degli equivoci e la Mongolia fa capolino a Udine

In un quarto di secolo di Feff abbiamo masticato almeno mille film cinesi, settecento coreani, ottocento giapponesi e uno mongolo, del quale le tracce si sono pure perse.

Non serve aver studiato statistica alla Sorbona per cogliere la produzione davvero minima rispetto al resto dell’Asia del magnifico Paese fra la Cina e la Russia arcinoto ovunque per uno dei suoi personaggi fulcro, Genghis Khan, che riuscì - non proprio con le buone - a mettere assieme il più vasto impero di tutti i tempi.

Oggi, alle 19.30, la Mongolia eccezionalmente tornerà a Udine con la seconda pellicola: un evento diremmo. Be’, se non lo è questo, ditemi voi qual è! L’attrice protagonista di “The sales girl” - Khudaldagch Ohin - è in città e mi è venuta gola di farci quattro chiacchiere. «Se non sai il mongolo la vedo dura», mi dice una gentile collaboratrice del Feff. «Quello sa, l’inglese no».

Ciccia.

È una commediola assai graziosa e delicata per nulla sui toni accesi del cattivissimo padre della patria.

Una gamba rotta creerà il vortice giusto per addentrarci dentro una sistema che in Europa definiremmo degli equivoci. La bella Saruul accetterà di sostituire l’amica infortunata in questo lavoro piuttosto delicato del quale, peraltro, non conosce i contorni.

Il misterioso luogo si rivelerà essere un sexy shop, quale posto migliore per vincere le insicurezze della ragazzina con la complicità della proprietaria del negozio, una signora assai emancipata? Non fatevi illusioni, sebbene il tema potrebbe dar sfogo a fantasie erotiche orientali.

Non è un hard e nemmeno si avvicina. Non è neppure un soft porno. Dicevamo comedy e non a casaccio: quella di stasera è comunque una italian premier. Delicatezza e sensibilità sono le parole giuste per descriverlo sommariamente.

Una cosa la sappiamo, però: la location è ben lontana da quella immaginata. Ovvero praterie, cavalli e accampamenti nomadi. No, siamo invece nel centro di Ulan Bator, la capitale che è talmente cresciuta da assomigliare più a Pechino che al deserto dei Gobi.

Di opere “sulla” Mongolia ne sono ricche le cineteche, anche griffate come “L’ultimo lupo” di Jean - Jacques Annaud, il regista de “Il nome della rosa”, per capirci, o “Mongol” del russo Bodrov o ancora “La principessa e l’aquila” di Otto Bell che ci porta a conoscere la minoranza kazaka.

Meno di frequente incrociamo prodotti locali, non c’è in realtà una catena di montaggio cinematografica tale da giustificare un filone tradizionale esportabile. La scarsità di fonti originali non ha certo favorito il fiorire di un’arte che si alimenta di storia.

Siamo nel post rivoluzione degli anni Venti e il governo mongolo, assai influenzato da quello sovietico, decise di utilizzare il cinema per scopi propagandistici, come avvenne e avviene in molte nazioni a trazione dittatoriale.

Leggi Corea del Nord, per citare il più noto. Il primo film mongolo vero è del 1938, piuttosto tardi per costruirci attorno un’industria solida. Recentemente vanno di moda le co-produzioni giapponesi e va citato “Tulipan”, un’opera kazaka che vinse nel 2008 un premio a Cannes. Dicesi evoluzione. Lenta, ma decisa.